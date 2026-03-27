Egresados del SENA pueden homologar sus estudios en 27 universidades: esta es la lista completa

Cada año miles de estudiantes ingresan se inscriben para estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una de las entidades más queridas por los colombianos, pues la enseñanza en este establecimiento es completamente gratis.

El SENA ofrece carreras técnicas, tecnológicas y cursos, los cuales se dictan en diferentes modalidades. De igual forma, el tiempo que deben invertir los estudiantes para terminar sus estudios va de 1 a 2 años.

Ahora bien, si al graduarse los egresados quieren ingresar a una universidad para conseguir un título universitario completo, es decir una carrera profesional, la entidad manifestó que es posible homologar en algunas instituciones de educación superior sin necesidad de empezar desde el primer semestre.



Egresados del SENA pueden homologar sus estudios

Según el SENA, en 2026, aquellos que se hayan graduado en algún programa técnico o tecnólogo cuentan con la posibilidad de homologar sus conocimientos y acceder a descuentos especiales, gracias a los convenios establecidos con universidades públicas y privadas del país.

Esta estrategia facilita el acceso a la educación superior y permite a los egresados avanzar en su proceso de profesionalización sin iniciar desde el primer semestre, lo que se traduce en una reducción significativa de tiempos y costos en su formación académica.



Nydia Jimena Rodríguez, coordinadora del Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano, explicó que han venido “articulando la suscripción de convenios y alianzas con universidades públicas y privadas que permiten homologar los programas del SENA”

Además, con estos convenios vigentes los egresados pueden acceder a procesos de homologación y a descuentos en matrículas de programas de pregrado que oscilan entre el 20 % y el 50 %, dependiendo de la institución.

Nueva sede del SENA en Soacha. Foto: SENA, Freepik.

Lista de las 27 universidades con convenio de homologación

Este año, un total de 27 universidades del país cuentan con convenios vigentes con el SENA, lo que permite a los egresados adelantar procesos de homologación y continuar su formación profesional.

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Esta es la lista completa de las instituciones junto con el respectivo descuento con el que cuenta cada una:



Corporación Universitaria Iberoamericana – 50%

Universidad EAN – 50%

Uniempresarial (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá) – 50%

Universidad Autónoma de Colombia – 50%

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) – 50%

Universidad del Meta – 50%

Universidad Santo Tomás – 40%

Fundación Universidad de América – 40%

Fundación Universitaria Compensar (Unipanamericana) – 40%

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – 40%

UNINPAHU Institución Universitaria – 40%

Corporación Universitaria UNITEC – 40%

Fundación Universitaria del Área Andina – 40%

Universidad de Santander – 40%

Fundación Universitaria Los Libertadores – 30%

Universidad El Bosque – 30%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) – 30%

Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA) – 30%

Fundación Universitaria Católica del Norte – 30%

Fundación Universitaria María Cano – 30%

Universidad Central – 30%

Universidad Piloto de Colombia – 30%

Fundación Universitaria Cafam – 30%

Universidad ECCI – 30%

Pontificia Universidad Javeriana – 30%

Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra – Huila) – 30%

Politécnico Grancolombiano – 20%

Requisitos para acceder a la homologación

Según la entidad educativa, los convenios anteriormente mencionados también incluyen beneficios adicionales como apoyos económicos, facilidades logísticas y acompañamiento durante el proceso de tránsito hacia la educación superior.

Asimismo, el SENA recordó que todos los programas técnicos y tecnológicos pueden ser homologados, lo que permite obtener títulos en áreas como: ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, finanzas y negocios internacionales, administración de empresas, contaduría pública, diseño gráfico, mercadeo, comunicación gráfica, deportes, artes, música y más.

El proceso para acceder a la homologación debe hacerse directamente en la universidad escogida por el egresado y los requisitos serán establecidos por cada una de las instituciones.