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Egresados del SENA pueden homologar sus estudios en 27 universidades: esta es la lista completa

Según el SENA, en 2026 aquellos que se hayan graduado en algún programa técnico o tecnólogo cuentan con la posibilidad de homologar sus conocimientos y acceder a descuentos especiales con otras universidades.

estudiantes del sena pueden hacer homologación en universidades.jpg
Egresados SENA pueden homologar sus estudios en 27 universidades.
Foto: Freepik, SENA.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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