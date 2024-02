El 95 % de los padres piensan que en los colegios deberían enseñar educación sexual, según encuesta

La organización Sentiido realizó un estudio sobre las actitudes de padres y madres de familia en Colombia sobre la educación sexual integral (ESI) y la diversidad sexual y de género. Los resultados arrojaron que el 95 % de los padres piensan que las escuelas y colegios deberían impartir clases de educación sexual integral y un 78 % dicen que el currículo podría incluir los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los casos permitidos por la ley.

Para hablar sobre los resultados de la encuesta se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Juliana Martínez, profesora de género y diversidad sexual en American University.

"La encuesta efectivamente nos dio unos resultados bastante positivos en tanto muestran, que los papás y mamás en el país, esto es una muestra, sí, están de acuerdo con que se le de educación sexual a sus hijos en los colegios (...) Lo que hicimos fue hacer un listado de 13 temas y preguntarles a los papás y mamás si estarían dispuestos o si les parece bien (...) Todos estuvieron por encima del 50 % y 10 de ellos por encima del 90 %, incluyendo prevención de enfermedades de transmisión, de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, reproductiva, prevención, de aprender a reconocer y prevenir la violencia de género. E incluso preguntamos por temas de diversidad sexual y de género. Y el 86 % dijo que estaba de acuerdo con que eso se enseñe también la parte del currículo y, por ejemplo, que se hablara de aborto. Interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley", indicó.

Según Martínez, la encuesta se hizo con una firma encuestadora, por lo que se hizo en persona. "No es una encuesta digital. Es una encuesta representativa en cinco regiones de Colombia con 12 municipios encuestados. Y precisamente porque queríamos asegurarnos de que los papás y mamás si supieran de qué estábamos hablando, hicimos ese tipo de preguntas como muy específicas para identificar temas concretos. Y lo que vemos es que hay una gran apertura y disposición de los papás y mamás de hablar de esos temas como una forma de cuidado a sus hijos. Los papás y mamás no quieren que sus hijos e hijas tengan embarazos no deseados, que tengan enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Entonces, también aquí, en educación sexual, están viendo una manera también de proteger a sus hijos e hijas", agregó.

Publicidad

"El rango de edad es bastante grande y sí, vemos diferencias entre los papás más jóvenes y los papás y mamás mayores de 55 años. Tenemos también diferencias que podemos ver entre las afiliaciones religiosas. Entonces, los papás y mamás católicos están más abiertos que los papás y mamás cristianos, a muchos de estos temas; tenemos los seis estratos que hay en el país y personas que no han terminado su educación formal", señaló.

Escuche la entrevista completa: