Estudiantes de Cajicá lideran innovador proyecto de bilingüismo social

Un grupo de estudiantes de bachillerato en Cajicá decidió convertir el aprendizaje del inglés en una experiencia cercana, divertida y profundamente humana. Jóvenes del Colegio Mayor de los Andes están liderando un proyecto de bilingüismo que beneficia a estudiantes de primaria del Colegio Pablo Herrera. La iniciativa demuestra que aprender un segundo idioma puede ser una herramienta de integración social y transformación comunitaria.

La propuesta nació como una alianza académica y social entre ambas instituciones educativas y entidades del municipio. Su objetivo principal es fortalecer las competencias comunicativas en inglés de niños entre los 8 y 10 años de edad a través de actividades lúdicas, dinámicas y experienciales.



¿Qué es el programa CAS?

Esta iniciativa hace parte del programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) del Bachillerato Internacional (IB). Dicha metodología impulsa a los alumnos a desarrollar experiencias reales de liderazgo y servicio social.

En este proyecto, los estudiantes de grado décimo son los encargados de diseñar y liderar las actividades pedagógicas. Para ello, cuentan con el acompañamiento y asesoría del equipo docente del área de inglés del Colegio Mayor de los Andes.

Las jornadas se realizan en las instalaciones del Colegio Mayor de los Andes. Durante el primer semestre del calendario escolar 2025-2026, ya se han desarrollado un total de nueve encuentros presenciales, cada uno con una duración de hora y media. El proyecto contempla la continuidad de estas sesiones de acompañamiento para el segundo semestre del año.



Lejos de los esquemas de las clases tradicionales, el programa implementa una variedad de recursos interactivos para que los niños aprendan desde la participación activa. Las actividades principales incluyen:



Juegos interactivos y retos grupales.

Canciones, dramatizaciones y lectura de cuentos.

Conversaciones guiadas y desarrollo de manualidades.

Esta metodología busca disminuir las barreras del idioma y facilitar la apropiación del vocabulario básico en los menores.

Me gusta venir porque aprendemos jugando y ahora sé más palabras en inglés Expresó uno de los niños participantes en las jornadas académicas.

El impacto del proyecto es bidireccional. Además de beneficiar a los niños de primaria, el programa transforma a los jóvenes de décimo grado que dictan las clases. Los tutores reciben preparación previa en habilidades de liderazgo, comunicación y manejo de grupo, lo que robustece su formación ciudadana.

Los coordinadores institucionales señalan que los resultados ya se reflejan en la confianza de los menores para expresarse en inglés. Asimismo, los padres de familia han resaltado el compromiso y la cercanía del equipo de estudiantes a cargo del programa.

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A largo plazo, el proyecto busca consolidar una red estable de apoyo educativo y social en el municipio de Cajicá, promoviendo valores como la empatía, la inclusión y el trabajo colaborativo. El propósito de las instituciones vinculadas es mantener el fortalecimiento de la iniciativa en los próximos años y ampliar progresivamente el número de niños beneficiados.