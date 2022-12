Hicieron pasar revistas pornográficas como cartillas de MinEducación: Parody

La ministra de Educación, Gina Parody, denunció que algunos políticos están haciendo circular en varios colegios del país revistas pornográficas de Bélgica y cartillas de Argentina y Chile como supuestas guías de orientación sexual.



Según aclaró Parody, desde que está al frente de esta cartera, nunca se ha repartido ni publicado una cartilla de orientación sexual en colegio.



“El ministerio no ha publicado ninguna cartilla en este tema, por lo tanto la que nos endilguen son falsas (…) Ninguna cartilla ha sido publicada por el Ministerio de Educación (…) tomaron revistas pornográficas de Bélgica y las entregaron en los colegios, lo increíble es que quieran engañar a los padres de familia, el Ministerio respeta la autonomía de los padres de familia”, dijo Parody.



La ministra señaló que si bien es cierto que se está construyendo una cartilla con apoyo de Naciones Unidas, nadie diferente a los padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa pueden crear y modificar los manuales de convivencia.



“Nosotros no publicamos ni cartillas ni manuales de convivencia, los colegios realizan autónomamente los manuales (…) ustedes los padres de familia, estudiantes, profesores y la comunidad educativa, son quienes crean el manual de convivencia, no se dejen engañar, nosotros no tenemos ninguna cartilla que lleve el sello del Ministerio de Educación”, dijo Parody.



La ministra indicó que este tema se “está politizando” y señaló que hay grupos de políticos que en lugar de promover una sociedad de “comprensión, respeto, igualdad, tolerancia, donde podamos vivir en el mismo sitio, estudiar en el mismo colegio, en la misma universidad”, promueven “una manifestación política de división y exclusión”.