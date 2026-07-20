Icetex abre convocatoria de créditos para este semestre: así puede postularse

A través de sus canales oficiales, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció el inicio de la convocatoria para nuevos créditos educativos para el segundo semestre del 2026, tanto para nuevos estudiantes como antiguos que deseen continuar con su formación profesional.

Más de 20.000 créditos hacen parte de esta convocatoria para el segundo semestre del 2026, dirigida a quienes buscan apoyo económico para ingresar a la educación superior o continuar su formación. Para aplicar es un proceso sencillo y está abierta la convocatoria para las siguientes modalidades de estudio:



Programas de pregrado en instituciones de educación superior en Colombia.

Estudios de posgrado dentro del país.

Posgrados en el exterior.

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

Educación continuada, como diplomados, certificaciones y cursos de formación en una segunda lengua.

Como es habitual estará disponible en diferentes modalidades, desde el porcentaje del 25 % hasta el total de matrícula educativa para que miles de estudiantes en Colombia puedan cumplir su sueño de ser profesionales en una institución de educación superior.

ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes. Foto: Unsplash / Icetex

Crédito Icetex: ¿cómo solicitar uno?

Todo el proceso se puede hacer a través de la página web oficial de Icetex. En el apartado de solicitudes se encontrarán las diversas modalidades con los siguientes pasos:



Ingresar al portal oficial del ICETEX. Acceder a la sección de créditos educativos. Revisar las líneas de financiación disponibles. Seleccionar el crédito que corresponda al programa de estudios. Diligenciar el formulario de inscripción. Enviar la solicitud dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria.

"Todas las solicitudes de crédito se deben realizar de manera directa, sin intermediarios. Estos trámites no tienen costo, y el ICETEX reitera su llamado para que los aspirantes de crédito no se dejen engañar por tramitadores", indicó la entidades a través de un comunicado.