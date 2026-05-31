Tome nota de las becas vigentes del Icetex con cobertura de hasta el 60%

Miles de colombianos que buscan oportunidades académicas fuera del país tienen actualmente una nueva ventana de acceso a programas internacionales a través de las convocatorias vigentes del ICETEX. La entidad mantiene abiertas diferentes opciones de becas para estudios de pregrado, maestría, doctorado y cursos de formación especializada en instituciones de Europa y Asia, en una estrategia enfocada en fortalecer la movilidad académica y la internacionalización educativa.

Según la información oficial publicada por el ICETEX, las convocatorias activas incluyen programas con coberturas parciales y totales para estudios en países como España, Japón y Singapur, dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales colombianos interesados en ampliar su formación académica en el exterior.

Entre las ofertas con mayor interés aparecen las becas para maestrías virtuales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en España. La entidad reporta convocatorias con coberturas del 100 %, 80 % y 60 % sobre el valor de matrícula en diferentes áreas de formación, especialmente orientadas a programas de posgrado desarrollados bajo modalidad virtual.

Otra de las alternativas disponibles corresponde a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), institución española que actualmente participa con becas del 45 % para maestrías virtuales en distintas áreas académicas. Estas opciones hacen parte de los convenios de cooperación internacional gestionados por el ICETEX para facilitar el acceso de profesionales colombianos a programas de educación superior fuera del país.



Las convocatorias también incluyen oportunidades presenciales. Dentro de ellas figuran programas de maestría en la Universidad Antonio de Nebrija y en ENAE Business School, ambas en España. Algunas de estas becas ofrecen descuentos de hasta el 80 % sobre los costos académicos, dependiendo del programa seleccionado y de las condiciones establecidas en cada convocatoria.

Uno de los programas con mayor alcance internacional es el sistema de becas Monbukagakusho, impulsado por el Gobierno de Japón y canalizado en Colombia mediante el ICETEX. Actualmente existen convocatorias para estudios de pregrado, programas técnicos y tecnológicos, entrenamientos técnicos especializados, además de opciones para maestrías y doctorados presenciales en diferentes áreas del conocimiento.

A estas alternativas se suman becas dirigidas a servidores públicos colombianos interesadas en fortalecer competencias específicas mediante cursos cortos presenciales en Singapur. Entre las áreas ofertadas se encuentran transformación digital en salud pública, innovación financiera y tendencias en turismo, programas que cuentan con coberturas del 100 % según la información oficial divulgada por la entidad.

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Para participar en estas convocatorias, los aspirantes deben ingresar al portal oficial de becas internacionales del ICETEX, donde se encuentra disponible el listado actualizado de programas, requisitos y fechas de cierre. Allí es posible consultar las condiciones particulares de cada oferta, incluyendo perfiles académicos requeridos, documentación exigida y beneficios cubiertos por las instituciones aliadas.

La entidad recomienda revisar constantemente la plataforma debido a que las convocatorias son actualizadas de manera periódica y cada programa cuenta con cronogramas independientes. De acuerdo con la publicación más reciente, la actualización oficial del catálogo de becas fue realizada durante mayo de 2026, incorporando nuevas oportunidades académicas para colombianos interesados en realizar estudios fuera del territorio nacional.

El proceso de inscripción se desarrolla completamente de manera digital. Los interesados deben seleccionar la convocatoria de su interés, verificar el cumplimiento de requisitos y cargar la documentación solicitada a través de los canales habilitados por la entidad. Posteriormente, cada programa adelanta sus etapas de evaluación y selección conforme a los criterios establecidos por las universidades o gobiernos participantes.

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Las becas internacionales continúan siendo una de las principales herramientas de cooperación académica administradas por el ICETEX. Las convocatorias vigentes abarcan áreas relacionadas con educación, tecnología, administración, salud, investigación y formación especializada, consolidando una oferta que busca ampliar las posibilidades de acceso de colombianos a instituciones educativas en distintos países del mundo.