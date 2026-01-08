Icetex y gobierno de Francia abren convocatoria para asistentes de español en colegios franceses

El Icetex, en alianza con el gobierno de Francia a través de France Éducation International (FEI), abrió la convocatoria para que estudiantes y profesionales colombianos del área de lenguas y educación se postulen al programa de asistentes de español en Francia.

La iniciativa hace parte de un intercambio académico orientado al fortalecimiento de la enseñanza del español y a la difusión de la cultura colombiana en instituciones educativas francesas.

El programa tendrá una duración de siete meses y se desarrollará entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. Las actividades se realizarán de manera presencial en distintas ciudades de Francia, tanto en territorio metropolitano como extra-metropolitano. Las personas seleccionadas se desempeñarán como asistentes de profesores de español en colegios de primaria y secundaria, con una carga laboral de 12 horas semanales.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos semestres, recién egresados y estudiantes de maestría en áreas como filología, lenguas modernas, educación o enseñanza de idiomas. Entre los requisitos se encuentra contar con al menos un año de experiencia en la enseñanza del francés, tener un nivel de francés B1 certificado, cumplir con las condiciones académicas y administrativas del programa y tener entre 21 y 35 años de edad.



De acuerdo con la información oficial, el programa contempla una remuneración mensual cuyo valor varía según la región de asignación, así como la afiliación al sistema de seguridad social francés durante el periodo de participación. Además, la experiencia permitirá a los asistentes fortalecer competencias pedagógicas, lingüísticas e interculturales en un contexto educativo internacional.

Las personas interesadas deberán realizar una doble postulación obligatoria. La primera se debe efectuar ante France Éducation International mediante la plataforma ADELE, y la segunda a través de la plataforma oficial del Icetex. El plazo para completar ambos procesos vence el 15 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m.