En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Icetex y gobierno de Francia abren convocatoria para asistentes de español en colegios franceses

Icetex y gobierno de Francia abren convocatoria para asistentes de español en colegios franceses

Estudiantes y profesionales colombianos del área de lenguas y educación podrán postularse al programa de asistentes de español en Francia, que se desarrollará entre octubre de 2026 y abril de 2027 y ofrece remuneración mensual y seguridad social.

Publicidad

Publicidad

Publicidad