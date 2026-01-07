En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Aún está a tiempo: fecha límite para inscribir a sus hijos en colegios distritales de Cundinamarca

Aún está a tiempo: fecha límite para inscribir a sus hijos en colegios distritales de Cundinamarca

Según cifras oficiales, en el departamento hay más de 40.000 estudiantes que aún no han formalizado su proceso de matrícula para este año y aún están a tiempo de inscribirse.

Publicidad

Publicidad

Publicidad