Aún está a tiempo: fecha límite para inscribir a sus hijos en colegios distritales de Cundinamarca

El calendario escolar para 2026 ya fue anunciado y, dentro de poco, miles de estudiantes retomarán las clases. Frente a esto, la Gobernación de Cundinamarca anunció a los padres de familia que aún están a tiempo de inscribir a sus hijos en los colegios distritales.

Según cifras oficiales, en el departamento hay más de 40.000 estudiantes que aún no han formalizado su proceso de matrícula para este año.

“Estamos esperando a los padres de familia en las instituciones educativas para inscribir a sus hijos. Ya hemos logrado 130 mil matriculados, pero aún restan más de 40 mil estudiantes por protocolizar su trámite”, manifestó el gobernador Jorge Emilio Rey.



Fecha límite de inscripción en colegios de Cundinamarca para 2026

Hacer el proceso de inscripción es fundamental e indispensable para acceder a la educación, a servicios como alimentación y transporte escolar, apoyos que existen en los colegios para la permanencia educativa.

Por ello, el plazo límite para la inscripción en colegios oficiales es hasta el lunes 19 de enero, para estudiantes antiguos o nuevos.



Es imperativo recordar que Cundinamarca es el territorio con mejores Pruebas Saber 11 del país, según los últimos exámenes realizados.

¿Cómo será el calendario académico para 2026?

El Ministerio de Educación recordó que el esquema establecido permite equilibrar el aprendizaje con el descanso. Las secretarías de educación de cada ciudad o municipio ya publicaron los calendarios definitivos el 1 de noviembre de 2025 para los colegios del calendario A, y para calendario B será el 1 de julio de 2026.

Por su parte, los docentes y directivos docentes contarán con siete semanas de vacaciones y cinco semanas de desarrollo institucional, una de ellas coincidiendo con el receso de octubre.

Es importante aclarar que, en cada región, las fechas exactas podrán variar según las condiciones locales, pero el Ministerio enfatizó que el calendario debe garantizar 52 semanas en total, incluyendo clases, recesos y vacaciones.

Eso quiere decir que, este año 2026 traerá un calendario que combina 40 semanas de estudio y 12 semanas de descanso, brindando a los estudiantes espacios para disfrutar, compartir y recargar energías para seguir estudiando.