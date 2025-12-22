Advierten fuerte incremento en las matrículas para 2026: ¿alcanzará para los materiales escolares?

El año 2025 está cerca de terminar y, con enero de 2026 a la vuelta de la esquina, muchos padres de familia comienzan a anticiparse a uno de los temas que más presión genera en el presupuesto del hogar. No es una preocupación menor. Para miles de familias, el cierre de año viene acompañado de cuentas, cálculos y ajustes para poder asumir el pago de matrículas, pensiones y todo lo que implica el inicio del calendario escolar.

En ese contexto, el Ministerio de Educación ya definió cuánto podrán aumentar las matrículas y pensiones en los colegios privados para el año 2026. El anuncio, aunque esperado, ha generado inquietud entre los hogares, especialmente en un momento en el que también se deben comprar uniformes, útiles escolares y otros materiales que suelen subir de precio año tras año.



Cuánto subirán las matrículas en 2026 en colegios privados

En Colombia, una parte significativa de los estudiantes asiste a colegios privados, cuyos costos deberán ajustarse según lo establecido por el Ministerio de Educación. De acuerdo con la normativa vigente, el punto de partida para el incremento es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2025, el cual se ubicó en 5,10%.

A partir de ese porcentaje base, cada institución educativa podrá sumar puntos adicionales dependiendo de su clasificación y del cumplimiento de ciertos criterios definidos por el Ministerio. Es decir, no todos los colegios aplicarán el mismo aumento, ya que este dependerá de variables relacionadas con su funcionamiento y calidad.

Según lo establecido, los incrementos autorizados para el año 2026 oscilarán entre el 5,26% y el 9,1%. En términos prácticos, si una matrícula o pensión tiene un valor de 1.000.000 de pesos, el ajuste representaría un aumento que va desde los 52.600 hasta los 91.000 pesos, de acuerdo con el régimen en el que se encuentre la institución.



Foto: Secretaría de Educación de Bogotá.

Criterios que definen el aumento de matrículas y pensiones en 2026

El Ministerio de Educación aclaró que los colegios no pueden aplicar incrementos de manera arbitraria. El porcentaje final está condicionado a varios factores que buscan medir la estabilidad, la calidad y el compromiso institucional. Entre los principales criterios se encuentran:



El régimen de tarifas, definido a partir de la autoevaluación institucional, que clasifica a los colegios en categorías como regulado, vigilado o controlado.

El índice de permanencia escolar, que tiene en cuenta la continuidad de los estudiantes y las tasas de aprobación.

La educación inclusiva, que permite sumar un porcentaje adicional a las instituciones que atienden estudiantes con discapacidad.

El reconocimiento salarial a los docentes, que habilita un aumento extra cuando los salarios cumplen o superan lo establecido en el escalafón docente por ley.

Más allá del ajuste autorizado, la preocupación de muchas familias no se limita al valor de la matrícula y la pensión. A estos gastos se suman los útiles escolares, los textos, los uniformes y el transporte, rubros que también suelen incrementarse al inicio de cada año.

Frente a este panorama, el Ministerio de Educación reiteró varios puntos clave. Entre ellos, que los colegios no pueden exigir marcas ni proveedores específicos para la compra de útiles o uniformes, y que estas listas deben contar con la aprobación del Consejo Directivo. Asimismo, recordó que ningún estudiante puede ser retirado ni impedido de asistir a clases por retrasos en los pagos.

Aunque el aumento en las matrículas responde al comportamiento del costo de vida, para muchos hogares el reto sigue siendo lograr que el presupuesto alcance para cubrir todo lo que implica el regreso a clases en 2026.