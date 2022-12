La amnistía del Icetex es una medida oportunista: deudores

Luego de que más de 59 mil deudores morosos del Icetex hicieran públicas sus quejas ante el abuso que estaba cometiendo esta entidad con ellos -de cobrarles entre dos y tres veces más el total del precio del préstamo de estudio-, esta institución anunció una semana de amnistía para todas estas personas, pero los afectados denunciaron que esa supuesta amnistía es solamente una jornada de regularización.



Los morosos afirman que las jornadas de regularización la hace el Icetex en algunas ocasiones, pero allí lo que buscan a través de planes, diseñados por este organismo, es refinanciar deudas sin que el estudiante tenga algún beneficio.



A continuación el comunicado emitido por los voceros deudores del ICETEX:



Doctor ANDRÉS EDUARDO VÁSQUEZ.



Presidente Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Ciudad.



Es profundamente desalentador que el ICETEX de forma oportunista y con expresiones nublosas, disfrace una jornada regular de normalización bajo el título de ‘jornada de amnistía’. Todo esto, para con el fin de dar continuidad al inmoral negocio de endeudar aún más a los morosos agobiados por los abusos de la entidad que usted dirige.



Respecto al artículo del EL TIEMPO sobre la Jornada de Amnistía:



1) El ICETEX informa que “si el deudor se gradúa, se le rebaja automáticamente un 25 por ciento del capital adeudado”. Le solicitamos al ICETEX, antes de iniciar con la Jornada de Amnistía, que aplique este beneficio a todos los deudores del ICETEX que se han graduado. Èste beneficio no ha sido aplicado a los 39.431 estudiantes que deben $ 282.000 millones. La entidad no ha evidenciado lo contrario.



2) El ICETEX informa que “…Si acceden a regularizar sus créditos, a los deudores se les perdonarán intereses de mora, intereses corrientes y gastos de cobranza...Quienes no se acojan a la amnistía serán sometidos a cobros jurídicos y no tendrán más oportunidades de perdón”. La nueva Ley que regula el cobro del gasto pre-jurídico en los créditos educativos del ICETEX y que elimina el gasto de cobranza será de plena obligatoriedad a partir de la firma del Presidente Santos y no solo hasta el 25 de Septiembre de 2016. Le solicitamos rectificar y no engañar a los deudores.



3) El ICETEX informa que ‘El Código Civil prohíbe el cobro de intereses sobre intereses. Nosotros no realizamos esa práctica, conocida como anatocismo.. Solicitamos le informe al público que por medio del Decreto 3322 de septiembre 8 de 2011 y del Artículo 40 del Acuerdo 029 de junio 20 de 2007, el ICETEX aprueba y utiliza los mecanismos de Capitalización de Intereses en los créditos educativos. FACEBOOK: .facebook.com/icetextearruina TWITTER: @icetextearruina



4) El ICETEX informa que “se rige bajo el principio de solidaridad. Aquí no hay negocio.’. Le solicitamos al ICETEX examinar si es solidario con los jóvenes del país que no tienen otra opción para pagar su universidad, cobrarles dos y tres veces el capital prestado. Además aterrorizarlos con llamadas y amenazas de embargo cuando se quedan sin dinero para pagar por tercera vez el mismo crédito.



5) EL ICETEX Informa que El 40 por ciento se invierte en el fortalecimiento patrimonial y el 60 por ciento, en nuevos créditos. Le solicitamos al ICETEX informar si los 262 mil millones de pesos por concepto de intereses (90millones diarios desde hace 8 años) que continúa pagándole al Banco Mundial, son obtenidos de los bolsillos de los deudores del ICETEX a través de las cuotas mensuales. Es una vergüenza que el derecho a la educación en Colombia esté financiado con altas cuotas de créditos privados del exterior



6) El ICETEX informa que “en los últimos 11 años se han condonado 12.624 millones de pesos por invalidez o muerte del deudor”. Le proponemos al ICETEX utilizar los 100mil millones que pagamos los deudores por la prima de seguro y que el ICETEX tienen sin utilizar para aliviar las deudas de los afectados.



Rechazamos esta nueva Jornada, concebida con tretas y falsedades de amnistía, que fue diseñada unilateralmente por el ICETEX sin consultar a los voceros de los deudores. El objetivo de ésta, es que miles de jóvenes firmen un nuevo contrato que los obliga a avalar la Capitalización de Intereses.



Estamos prestos a reunirnos, a pesar de la decena de veces que usted nos ha negado la oportunidad de hacerlo para conciliar sin dilaciones y de manera directa.