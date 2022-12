Los títulos que otorgamos son válidos: Corporación Universitaria IDEAS

Un escándalo que involucra a la Corporación Universitaria de Colombia, Ideas, reveló el Ministerio de Educación.



Según el propio ministro encargado, Francisco Cardona, esta institución utilizó los recursos de los estudiantes como plata de bolsillo y con ellos se pagaron millonarios gastos como tarjetas de crédito y peluquerías, adicionalmente se conoció que los títulos que otorgaban no contaban con el aval del ministerio.



BLU Radio habló con las directivas de la institución sobre este escándalo.



“Los títulos que entrega institución son válidos porque los concede en uso de la facultad del Estado para otorgar títulos. Ahora, si el Ministerio dice que no son válidos, será el mismo Ministerio el que debe decir por qué no lo son”, dijo Víctor Manuel Fonseca, vicerrector y administrador financiero de la institución



El ministerio también investiga si habría alcaldes, concejales, congresistas entre otras personalidades que recibieron títulos sin el lleno de requisitos.