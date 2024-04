¿Qué es 'noob' o 'NPC'? Conozca el diccionario de la Generación Alfa en 2024

La llegada de la tecnología cambió la realidad de todo el mundo en especial de los niños y niñas que nacieron desde 2010 hasta la fecha, pues, no es coincidencia, que el inicio de esta época vaya enlazado al lanzamiento del primer iPad de Apple o la llegada de la nueva generación de consolas Xbox o Play Station.

Los jóvenes de hoy en día, inmersos en un mundo hiperconectado, han desarrollado un lenguaje propio que los identifica y diferencia de otras generaciones. Este lenguaje, marcado por la influencia de las redes sociales, los youtubers, tiktokers, influencers y gamers, está conformado por una mezcla de anglicismos, acrónimos y códigos únicos que solo ellos comprenden.

Gran parte del vocabulario utilizado por los jóvenes proviene del inglés. Palabras como 'like', 'crush', 'random' o 'chill' se han incorporado al español de forma natural, incluso modificando su ortografía o pronunciación. De igual forma, los acrónimos, como 'OMG' (Oh My God), 'LOL' (Laughing Out Loud) o 'BFF' (Best Friends Forever), forman parte esencial de su comunicación diaria.

O palabras como 'Troll', 'NPC', 'Noob' o 'Griddy' que nacieron a partir de lo videojuegos como forma de referirse a las actitud y aptitudes que tenían los usuarios, en especial en juegos de rol en donde cada uno tomaba sus decisiones y si no sabían cómo era alguien 'noob', o si era un personaje sin objetivo era un 'NPC' o si se dedicaba a dañarles las partidas eran un 'troll'.

"La comunicación de la Generación Alfa se basa en gran medida en plataformas digitales y redes sociales. Son expertos en emojis, memes y lenguaje digital, y a menudo prefieren la comunicación escrita entre ellos, en lugar de la verbal; es decir, prefieren escribir un Whatsapp a llamar por teléfono, por ejemplo. Como lingüistas, es fundamental conocer estos nuevos términos y expresiones para comprender el lenguaje de las nuevas generaciones", dijo Esteban Touma, profesor de Babbel Live, plataforma experta en lenguaje.