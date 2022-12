Se vienen cambios para Ser Pilo Paga y para financiación de la educación superior

En entrevista con BLU Radio, la ministra de Educación, Yaneth Giha, entregó detalles de los cambios que estudia el Gobierno para el programa Ser Pilo Paga, del cual hoy se benefician más de 30 mil estudiantes de estratos bajos, y para la manera cómo se financia la educación superior.



En cuanto a Ser Pilo Paga, la ministra explicó que, ante las críticas por parte de algunos sectores, se conformó una comisión con rectores de las universidades públicas y privadas, quienes trabajan en un proyecto de ley que propone unos cambios en mismo.



Giha dijo que para evitar que la mayor parte de los estudiantes escojan las instituciones privadas, se contempla la posibilidad que facilitar a los beneficiarios el ingreso a las universidades públicas.



“Estamos buscando la opción de que las universidades públicas puedan abrir cupos especiales para los Ser Pilo Paga o que los de Ser Pilo Paga puedan entrar en un segundo semestre. Esto le daría la oportunidad para que las universidades públicas tuvieran más alumnos del programa”, sostuvo.



Una segunda reforma que se está planteando es que haya un tope en las matrículas, para lo cual, dijo la ministra, ya se está hablando con los rectores de las universidades.



“Hoy, algunas universidades suben por encima del promedio y eso hace que las necesidades del programa sean mayores”, explicó.



La ministra agregó que es necesaria una serie de reformas en la educación superior pública por lo que dijo que en los próximos meses hay varias cosas que se realizarán para tal fin.



“Primero, un documento Conpes que nos ayuden a identificar dónde estamos hoy: ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué necesidades hay? ¿Cuáles son los déficits que hay? Este documento está muy avanzado. Dos, hemos hablado de la necesidad de reformar los artículos de Ley 30 que hablan de financiación. Artículo 86 y 87. Lo que queremos hacer con esos artículos es romper con las restricciones de manera que los crecimientos puedan estar basados en sus proyecciones en sus necesidades. (…) También estamos trabajando en una nueva reforma a la financiación de la demanda”, dijo.



La ministra reveló que también se traba en lo que denominó la “Financiación Contingente al Ingreso”, que busca, además, convertir en una política de estado el acceso a la educación superior.



Según la ministra, la Financiación Contingente al Ingreso consiste en el acceso del estudiante a un préstamo, sin codeudor, el cual comienza a pagar solo cuando consiga trabajo y de acuerdo a su salario.



La ministra explicó que se trata de un “programa novedoso” que difiere de lo que actualmente es Icetex, que beneficiará a muchos jóvenes en Colombia y que no afecta al programa Ser Pilo Paga.



“No se acaba Ser Pilo Paga. Continúa con su esencia: los jóvenes más talentosos de los estratos más bajos tienen la oportunidad de estudiar lo que quieran y en la universidad que quieran. Como está planteada la ley no quieren devolver. Esa es una ley distinta a la de Financiación Contingente al Ingreso que intenta ayudar a los jóvenes que no tengan la posibilidad de hacerlo, sino con este crédito”, agregó.



Expresó que este último sería un modelo diferente a cómo hoy funciona Icetex.



“Hoy un joven tiene que tener un codeudor. Financiación Contingente al Ingreso no tiene que tener codeudor. Hoy un joven, no importa si consigue un trabajo o no, tiene que empezar a pagar. Financiación Contingente al Ingreso solo tiene que pagar cuando comienza a trabajar y de acuerdo su sueldo”, explicó.

