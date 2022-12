Sin celular, falda larga y hombres sin arete: las exigencias de colegio en Huila

Una medida disciplinaria en el colegio Roberto Suaza Marquínez de Hobo, en el Huila, ha abierto el debate en Colombia sobre las imposiciones de las instituciones a los niños y jóvenes del país.

La institución educativa tomó la decisión que los estudiantes no podrán usar el celular, las niñas tendrán que llevar la falda según las medidas establecidas y los niños no podrán usar aretes.

“¿En qué consiste? En que no traigan el celular durante la jornada escolar. Ellos no deben traerlo porque en primer lugar son aparatos inteligentes que no ayudan al desarrollo de las habilidades mentales del estudiante”, dijo Wiliam López, rector de la institución, para Noticias Caracol.

Estas decisiones que tomó la institución fueron avaladas por los padres de familia y algunos estudiantes, quienes sienten que esto puede ayudar a que la concentración en sus estudios sea mayor y puedan obtener más habilidades en su proceso académico.

“La otra (medida que se tomará) es pues luchar para que el estudiante poco a poco contribuya con el aseo. Encontramos sociedades, muchas avanzadas. donde incluso los niños lavan hasta los baños”, agrega el rector.

