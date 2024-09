Universidad ECCI Lanza el congreso internacional de lenguas modernas CILMO 2024

El evento se llevará a cabo en la Universidad ECCI, institución conocida por su compromiso con la excelencia académica y la innovación en el campo de las lenguas modernas.

Por otra parte, la HJCK conversó con el profesor Andrés Felipe Chauta, director de investigación de la Universidad ECCI, para obtener una visión detallada sobre el Congreso Internacional de Lenguas Modernas (CILMO) 2024. Este evento, que se celebrará en octubre, se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes en el ámbito de las lenguas y la lingüística, reuniendo a académicos, investigadores y profesionales de todo el mundo.

Según el profesor Chauta, el CILMO 2024 se enfocará en explorar las últimas tendencias en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas modernas, así como en la investigación sobre la evolución de las lenguas en un contexto globalizado. El congreso promete ofrecer una plataforma rica para el intercambio de ideas y la colaboración interdisciplinaria.

¿Cómo surgió este evento y con qué áreas de la academia se articulará en esta ocasión?

Nació como una especie de experimento, para articular tres programas, Lenguas modernas, Gastronomía y Diseño de modas. El reto era cómo articularlas en un evento interdisciplinar con motivo de la investigación, ese es el germen del evento.

Publicidad

¿En qué consiste la agenda del Cilmo, en qué actividades pueden participar los asistentes?

Es un evento científico, vamos a tener conferencias, ponencias desde los diferentes espacios de la comunidad académica, interna y también externa. Tendremos participación internacional, en esta versión del Cilmo nos acompañarán conferencistas de Ecuador, Argentina, México y España, ese va a ser el módulo central del congreso de investigación. También tendremos actividades paralelas como muestras culturales, en este momento estamos dialogando con bandas y grupos para que hagan parte de la programación y sumamos a la agenda los talleres de idiomas, de moda, ilustraciones, colorimetría y cocina, a cargo de cada uno de los programas participantes.

¿Cómo se logra el diálogo entre estos programas, que pueden percibirse distantes entre sí?

Fue un reto. Es complicado a primera vista, pero lo articulamos desde el eje temático que es metodologías de la investigación-creación. Una investigación-creación es, básicamente, una investigación que responde a una pregunta, pero además de eso, también genera un producto. Ahí es donde empezamos a dialogar con programas como Gastronomía y Diseño de modas, en relación con esa producción. En Lenguas modernas, por ejemplo, no es tan sencillo ver lo que se produce, más allá del conocimiento, no hay un producto tangible en principio, no obstante, en los últimos años hemos venido incursionando en la creación de software, que nos permite hacer análisis de textos, análisis de distintos tipos respecto de la lengua. A partir de ahí, empezamos a descubrir y a explorar este terreno que es la investigación-creación desde los tres programas.



¿Cómo enriquece este tipo de actividades la formación profesional de los estudiantes?

Nosotros nos centramos en el enfoque de investigación, una ruta de formación que es común en los programas profesionales, así, en la medida en que se articula ese eje de investigación, los estudiantes van a tener una repercusión curricular, pero además, la idea es que los estudiantes tengan esta experiencia interdisciplinar. Vamos a ver cómo se investiga en otras áreas del conocimiento, cómo se maneja, cuáles son los métodos, cuáles son los objetivos, todas esas implicaciones que a la larga los lleva tener una visión más amplia de la investigación y no solo centrada desde un punto específico. Esta será una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes, en tanto que hay esa oportunidad novedosa de explorar en otros programas.



¿Es un congreso dirigido solamente a estudiantes?

Vamos a tener distintas modalidades de participación. En primera instancia, estudiantes y la comunidad académica internamente, a nivel institucional, pero también habrán cupos disponibles para recibir participantes externos, entonces está abierto al público, por eso, esta también es una invitación para participar y estar atentos a nuestras redes sociales y página web para conocer la convocatoria y formas de participación.

Publicidad

¿Cómo ha evolucionado el Cilmo en relación a la edición anterior?

El evento es joven, el año anterior significó una curva de aprendizaje, también tuvimos conferencistas internacionales, pero siempre enmarcados dentro del programa de Lenguas modernas, donde tenemos dos componentes, las lenguas y administración. Alrededor de esos dos ejes articulamos ese congreso, que contó con variedad de eventos, ponencias y temáticas. Ahora, en esta apuesta interdisciplinar queremos constituir una propuesta dentro de la investigación con distintas perspectivas.