El 90% de los problemas físicos de la gente son producto del estrés: especialista

El estrés ha sido catalogado como la enfermedad del siglo XXI por muchos especialistas en el campo. Se trata de una condición que genera síntomas que más adelante puede llegar a desencadenar enfermedades más complejas.



“El 90% de los problemas físicos de la gente son producto del estrés, aunque ahora la gente está más consciente de que el bienestar emocional y espiritual es clave para la estabilidad de una persona, es el eje central de su vida”, dijo Mariana Samper, psicóloga experta en fobias y estrés.



Según la experta, la explicación científica de que el estrés desencadene en enfermedades de mayor complejidad está en que el cuerpo agota en este todos los recursos que tiene para atacar anticuerpos.



Samper alertó sobre la complejidad y el cuidado que se debe tener con el sistema nervioso “el cual es muy delicado, incluso, hay enfermedades que no tienen cura, en donde lo más sano es llevar tratamientos con los que se pueda sobrellevar la situación”, dijo.



Sobre los tratamientos más adecuados y consultados para tratar este tipo de enfermedades, está el tratamiento Alfa. “Es un sistema desarrollado en Rusia como terapia alternativa de los medicamentos, una estimulación eléctrica que a resetea el cerebro y ayuda a ceder y que el paciente comience a bajar los niveles de depresión, irritabilidad, desgano y demás síntomas. Así, el cerebro va devolviéndose a su estado natural permitiendo a la persona entrar en un estado de lucidez”, contó.



Otro de los campos de experiencia de la psicóloga son las fobias, “un miedo excesivo y persistente marcado por un malestar digestivo, para la persona es irracional, absurdo, marcado por una respuesta de evitación de los estímulos”, explicó Samper quien, además, contó que la mayoría de los pacientes llega al consultorio a consultar sobre fobias situacionales, por ejemplo, fobias al avión, a hablar en público y la claustrofobia.



Le puede interesar: ¡Qué miedo! Las 12 fobias sexuales más comunes a nivel global.



“La mayoría de los pacientes fóbicos tienen un componente biológico que ha heredado. Una persona hereda un temperamento, es decir, una sensibilidad a desarrollar fobias a partir de replicar en sus genes características de ansiedad de los padres”, comentó la especialista sobre el origen de las fobias, aclarando que las fobias no se heredan, sino que se aprenden.



Según Samper, la fobia más extraña de la que ha tenido conocimiento es la fobia a los botones de las camisas. “Tuve la oportunidad de tratar a un paciente que tenía fobia a los botones de las camisas, una persona que llegaba a una crisis de pánico que terminaba en vómito”, contó.



Finalmente, Mariana Samper recomendó no huir a las fobias, sino tratarlas, enfrentarlas, ya que, lo peor que puede hacer un paciente es evitar las fobias, “la evitación y el escape son la gasolina de las fobias”, puntualizó.



Publicidad