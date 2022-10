El calvario de 159 colombianos varados en Perú que buscan la forma de volver al país

Jorge Mario Useche, uno de los colombianos que quedó varado en Cusco, Perú, por la emergencia de coronavirus, contó su testimonio y el de 159 personas más que se encuentran en ese país padeciendo la misma situación que él.

Useche llegó a Perú de turismo el 10 de marzo y no le dio tiempo de nada porque el presidente de dicho país declaró la cuarentena inmediata, quedando atrapados en el hostal al que llegaron.

"El presidente dio orden de cuarentena total y no nos dio tiempo de nada. Hasta la fecha me siento atrapado, no hay vuelos humanitarios. Desafortunadamente en

Perú solo existen dos consulados y por la cuarentena está cerrado, todo ha sido vía internet", relató Useche a BLU Radio.

"No tengo recursos, somos 159 personas encerradas en Cusco, nos tocó pedir donaciones para manutención en Colombia. A mi me toca pagar hostal diario, y alimentación, esto es muy complicado", manifestó Jorge Mario.

Entre los colombianos que están varados en Cusco se encuentran niños, adultos y personas de la tercera edad, muchos de ellos, con enfermedades.

¿Qué les dice la Cancillería?

Según Useche, todo se ha manejado vía internet y la única respuesta que han obtenido, vía correo, es que "están haciendo todo para traerlos al país".

"Desde el 16 marzo solo hemos recibido correos automáticos, no hay apoyo",explicó Useche.

"A todas las partes del mundo llegan vuelos humanitarios, queremos tener la cuarentena en Colombia", indicó Useche.

Escuche el testimonio completo aquí:

