El cese al fuego bilateral está más cerca de lo que imaginan: Farc

En entrevista exclusiva con Blu Radio, alias ‘Carlos Antonio Lozada’ integrante del equipo negociador de las Farc en Cuba, aseguró que el tema del ‘congresito’ propuesto por el presidente Juan Manuel Santos en los últimos días, no es una idea de este grupo guerrillero y reveló que el cese al fuego bilateral está cerca y que ya se trabaja en la subcomisión técnica del fin del conflicto.

“El congresito es una iniciativa gubernamental, nosotros no tenemos conocimiento. No es cierto que eso se esté estudiando aquí en La Habana”. (Lea también: Congresito para reglamentar acuerdos tendría representantes de las Farc: Santos )

Señaló el negociador de las Farc que para ellos el plazo fijado de cuatro meses por el Gobierno tiene el significado de un paso evaluativo, pero no tiene sentido el tono de ultimátum. “No entendemos cómo ver eso como un plazo perentorio para definir si va o no va más el proceso; creemos que esa ambivalencia no tiene cabida en este momento (…) Para las Farc no hay alternativa distinta que seguir trabajando concienzudamente para construir el acuerdo de paz”.

“Estamos dispuestos permanecer sentados hasta que logremos ese acuerdo final, que es lo que está necesitando Colombia. Afanes aquí no caben", añadió.

Alias ‘Carlos Antonio Lozada’ reveló también que ya se trabaja en la subcomisión técnica del fin del conflicto en una especie de esqueleto para avanzar hacia el cese al fuego bilateral. (Lea también: Listo borrador de acuerdo con las Farc para que sea refrendado: De La Calle )

"El ambiente es de respeto y en ese sentido, avanzar rápidamente en lo que denominamos el esqueleto general del acuerdo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, que seguramente en un lapso de tiempo, que consideramos va a ser más corto de lo que mucha gente se imagina, podamos informales al país que ya ese esqueleto general está armado”, indicó.

En la entrevista, ‘Lozada’ manifestó también que las Farc dejarán las armas para participar exclusivamente en política pero con garantías.

Por otro lado, se refirió al desescalamiento del conflicto y dijo que las Farc consideran que el hecho de “no consolidar esa etapa” pondría en riesgo el proceso de paz.

"Nosotros consideramos que el proceso puede estar en riesgo si no logramos que se consolide esa etapa de desescalaminento. Es necesario completar estos primeros pasos de desescalamiento que ya dimos las dos partes con gestos complementarios que permitan ir asegurando que el proceso se consolide allá en los territorios; y cada vez vamos dejando de tener como un riesgo en el filo de la navaja este esfuerzo que se está haciendo, para que no retrocedamos a lo que vivimos unas cuantas semanas".

Finalmente, habló sobre el procurador general, Alejandro Ordóñez, y dijo que “está enceguecido por su fanatismo, por su sectarismo. Dejémoslo allá solito que se cocine en su salsa, porque los anhelos, el sentimiento del pueblo colombiano, van por otro lado".

Vale recordar que ‘Carlos Antonio Lozada’ forma parte de la Subcomisión para el fin del conflicto que integran por el lado de las Farc, entre otros, alias ‘Joaquín Gómez’ y alias ‘Romaña’; y del lado del Gobierno, 5 militares y un almirante.