El código de Uber con descuentos para ir a votar el domingo 31 de mayo estará disponible en Colombia para facilitar la movilidad de ciudadanos y observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE) durante las elecciones legislativas.

Descuentos en Uber para las elecciones en Colombia

La plataforma de movilidad busca incentivar la participación democrática en los comicios de este fin de semana y en una eventual segunda vuelta presidencial en junio. La iniciativa nacional aplica para trayectos de ida y regreso hacia los puestos de votación.

Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia, explicó el alcance de la estrategia: “En las próximas elecciones vamos a contribuir nuevamente a la participación ciudadana a través de códigos promocionales y, por primera vez, nos entusiasma anunciar una alianza con un actor clave de estas jornadas: la Misión de Observación Electoral”.



Cómo activar el código promocional de Uber COLOMBIAELIGE26

Los usuarios inscritos en la aplicación podrán utilizar el código COLOMBIAELIGE26. El beneficio cubre dos viajes y estará activo exclusivamente durante el horario oficial de la jornada electoral, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Uber // Foto: AFP

Para redimir el descuento, los ciudadanos deben seguir estos pasos dentro de la aplicación móvil:



Ingresar al perfil de usuario en la app. Seleccionar la opción denominada “Billetera”. Elegir la alternativa “Agregar código promo”. Digitar el texto COLOMBIAELIGE26 y presionar “Añadir”.

Además de la movilidad, la aplicación integrará herramientas tecnológicas para la veeduría ciudadana. La plataforma incluirá un botón directo conectado con 'Pilas con el Voto', la herramienta de la MOE que canaliza denuncias sobre posibles anomalías hacia las autoridades judiciales, administrativas y policiales.

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Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, destacó el valor de esta cooperación tecnológica para el proceso democrático. “Esta alianza con Uber nos permite, por un lado, facilitar la movilidad de los observadores electorales y, por otro, ampliar la difusión de nuestro canal de reporte de irregularidades electorales”, puntualizó la directiva