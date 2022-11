El colombiano que se contagió de COVID-19 mientras atendía pacientes en crucero

Este sábado En BLU Jeans estuvo el doctor Mauricio Usme, médico especialista en urgencias y emergencias de la Universidad de Antioquia, hablando sobre su experiencia tratando pacientes con COVID-19 abordo del crucero Greg Mortime, y cómo resultó también contagiado.

"Los pacientes no se pudieron desembarcar, yo tenía que hacer la evaluación de 227 personas y empezar a detectar los primeros casos de neumonía. Yo me enfermé el 10 de abril. Empecé con problemas para respirar, me desembarcaron y entré a cuidados intensivos ", contó.

El médico colombiano trabaja hace cuatro años con la línea de cruceros Carnival Cruise Line, confesó que actualmente se siente “orgulloso porque esta fue la mayor prueba de su vida”.

