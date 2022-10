El debate no polarizó a la sociedad, la sociedad ya estaba polarizada: Cepeda

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, habló en Mesa BLU sobre debate del control político acerca de los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe y el paramilitarismo y la polarización por la que está pasando el país en estos momentos.

En primer lugar, dijo que no estaba de acuerdo con lo que algunos analistas dicen que “el debate polarizó a la sociedad colombiana cuando la sociedad ya tiene una grave polarización”.

“El problema es que en Colombia el odio está sedimentado en los corazones y es precisamente porque no hay debate. Cuando este tipo de sentimientos se van acumulando sin tener posibilidad de expresarse, eso conduce a los miedos, a los rencores y a la violencia”, señaló el senador.

En el debate, el propio expresidente Uribe lo acusó de tener vínculos con la guerrilla de las Farc, cosa que según Cepeda, se veía venir.

“Yo llevo en ese debate hace muchos años, y es con el que fue presidente dos veces y ahora congresista, Álvaro Uribe, por eso veía las denuncias venir, no era una novedad”, agregó.

Respecto a por qué no se condenan actos de la guerrilla igual que el paramilitarismo, dijo que eso no es cierto y que incluso él mismo ha condenado los actos de las Farc, pero que la “reacción de la extrema derecha es decir que no es suficiente o decir que es una actitud hipócrita. Es muy difícil que se entienda que nosotros lo que queremos realmente es que se acabe la guerra”.

Por eso, dijo que está “ansioso a que se haga el debate de Farcpolítica”.