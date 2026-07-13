El doloroso mensaje de la novia de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano

La inesperada muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, a los 25 años, sigue provocando una ola de conmoción en el mundo del deporte.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Schotschekloof, en Ciudad del Cabo, los mensajes de despedida de familiares, amigos y personas cercanas han reflejado el profundo impacto que dejó su partida.

La carta de la pareja del jugador

Uno de los pronunciamientos que más ha conmovido a los seguidores del mediocampista fue el de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien decidió compartir una emotiva carta en sus redes sociales para despedirse del jugador y agradecer el apoyo recibido tras la tragedia.

En una publicación cargada de sentimientos, Adendorf recordó la relación que construyó con Adams y expresó el inmenso vacío que dejó su fallecimiento.



No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo escribió la novia del futbolista

La joven continuó su mensaje con unas palabras que rápidamente fueron compartidas por miles de usuarios y seguidores del futbolista.

Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre agregó en la misma públicación

Además del homenaje dedicado a quien fuera jugador de Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, Adendorf aprovechó el espacio para agradecer las innumerables muestras de solidaridad que ha recibido desde que se confirmó la muerte del futbolista.

Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa (su hija) durante este momento difícil Manifestó

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La publicación rápidamente se llenó de mensajes de aficionados, futbolistas y personas cercanas a la familia, quienes enviaron palabras de fortaleza y expresaron su tristeza por la temprana partida de Adams.

El fallecimiento del mediocampista ocurrió apenas dos semanas después de la eliminación de Sudáfrica del Mundial de 2026, torneo en el que fue uno de los jugadores con mayor participación dentro del equipo nacional.

Su muerte también se produjo poco tiempo después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, una pérdida que, según familiares y representantes, golpeó profundamente al futbolista mientras disputaba la Copa del Mundo en Estados Unidos.

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De hecho, en los últimos días también se hizo viral un video grabado durante la celebración de la victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur en el Mundial. En las imágenes, mientras sus compañeros festejaban el triunfo, Adams aparecía apartado del grupo, con una expresión de tristeza que muchos ahora relacionan con el difícil momento personal que atravesaba por la muerte de su abuela.

Emang bener ya kalo waktu itu jayden adams udah menyadari kalo usianya ga lama lagi? Disaat yang lain seneng dia cuma bisa merenung. Asli sedih banget liatnya. RIP jayden 🥲😭💔 pic.twitter.com/B6SFehJQjN — abdoulla sajeed (@bangsajeed) July 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del fallecimiento del jugador. El portavoz de la Policía de la Provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk, confirmó que las circunstancias del caso continúan bajo investigación.