El drama de cuatro colombianos encerrados en China por temor al coronavirus

China y el mundo siguen en alerta por el coronavirus que ya ha cobrado la vida de más de 1.800 personas.

En Wuhan, la ciudad epicentro del virus, viven 14 colombianos que están encerrados en sus viviendas por temor a ser contagiados.

En Mesa BLU estuvieron cuatro estudiantes colombianos que viven en ese país y que esperan, junto a los otros 10 colombianos, que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana los saque de China.

Lorena Mulford, es una colombiana radicada en Wuhan, lugar en el que estudia una maestría. La mujer vivía con su novio, de origen marroquí, pero este fue sacado de Wuhan por el gobierno africano.

“Tuvieron un vuelo directo, llegó a ese país el 2 de febrero y está en cuarentena en un hospital militar”, contó.

Mulford aseguró que en el lugar en el que vive prohibieron el ingreso y salida de los residentes del conjunto.

“Estamos en cuarentena, desde hoy mi conjunto nadie entra, nadie sale, sobrevivo con la comida que tengo, el agua y ahorita estamos en invierno”, dijo.

La mujer se comunica con su familia en Colombia a través de la aplicación WeChat, pues el Gobierno chino es quien maneja las comunicaciones en ese país.

Sobre el virus, aseguró que se empezó a escuchar en ese país desde el 31 de diciembre de 2019 y que fue hasta el Año Nuevo Chino que se habló que se transmitía de un humano a otro.

“Al principio no nos dijeron que usáramos el tapabocas, sino nos pidieron no ir a sitios públicos. Ya para el Año Nuevo Chino fue el ‘boom’ y se expandió de una manera exorbitante, ya empezó el miedo, temor, pánico, porque somos pocos los extranjeros”, indicó.

Carlos Ceballos, colombiano y estudiante de arquitectura, lleva viviendo desde el 2019 en China. Se comunica constantemente con las otras tres colombianas que están estudiando en ese país.

“Hablamos de temas de evacuación, agua, comida, las medidas que se están tomando (…) por ejemplo, si el agua de la llave se puede hervir para tomarse, si hay prohibiciones para salir a la calle, si la embajada ha enviado comunicados”, agregó.

Catalina Moreno, estudiante de gestión administrativa, aseguró que desde fin de año leyó varios mensajes a través de WeChat en el que alertaban de no salir de sus casas para evitar la propagación del virus.

Actualmente vive en una habitación pequeña, en la que cocina y lava, pues evita tener contacto con otra persona.

“No abro ventanas, no utilizo aire acondicionado porque no me gusta, evito toda clase de circulación de nuevos aires (…) yo uso el agua para lavar platos y ollas, pero para cocinar no, pero hoy estoy preocupada porque se me acabó el agua (…) y no hay una sola persona que haga domicilio”, contó.

Finalmente, María Fernanda Guerrero, estudiante de economía de 20 años, manifestó que a través de un chat fue contactada por otra colombiana que le explicó cómo hacer meditación para no dejarse llevar por el desespero.

“Una colombiana me contactó, me preguntó que qué necesitaba, me recomendó métodos de meditación. Me pareció curioso que una total extraña, sí colombiana, se preocupara por mí”, puntualizó.

