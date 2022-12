El ‘Fuego entre las piernas’, de Luly Bossa

La reconocida actriz barranquillera Luly Bossa presentó en Mesa BLU su libro ‘Fuego entre las piernas’ y se refirió al incómodo episodio que vivió cuando salió a la luz pública un video íntimo suyo con Alberto Pérez, creador de la disciplina Zumba.

Luly aseguró que su interés por las letras comenzó hace bastante tiempo y por esta razón decidió contar en un libro varios capítulos traumáticos y tormentosos de su vida.

“En el libro no poso de nada, cuento las cosas como son, me burlo de mi durísimo; me equivoqué pero mal y, viendo que esa vaina era un abismo, yo dije yo soy SuperWoman, me voy a tirar porque después yo salgo de esta, y nada… salí más embarrada que el carajo”, dijo.

Con respecto al video erótico que se compartió en redes sociales, Luly Bossa señaló que se convirtió en “una bola de nieve que empieza a crecer y te empieza afectar hasta la parte más íntima, tu no crees que eso te pueda afectar tanto y sales a la calle y te estrellas con las reacciones de la gente”.

“Decides que no vale la pena salir porque un país entero te está juzgando por una cosa a través de la cual ellos también están ahí sentados: el sexo”, sostuvo.

La barranquillera dice que en el libro hace una catarsis muy grande acerca del sexo.

“Lo que yo planteo ahí es que te puedes caer, te puedes quebrar y puedes señalar y culpar a la sociedad de un evento en el que tú mismo le abriste la puerta y le diste la confianza a una persona con la que tú no cuentas”, dijo.

