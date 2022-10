'El justiciero' se impone sin piedad en la taquilla

"The Equalizer", un "thriller" con Denzel Washington, irrumpió con fuerza en la cartelera estadounidense, donde este fin de semana recaudó 35 millones de dólares, lo que supuso el cuarto mejor estreno de un filme en EE.UU. en un mes de septiembre, según Box Office Mojo.

Publicidad

La historia de un misterioso exagente gubernamental convertido en anónimo justiciero implacable convenció a los espectadores, que dieron su voto de confianza al nuevo proyecto del popular Washington, que está cerca de cumplir 60 años, y el director Antoine Fuqua.

Washington y Fuqua habían colaborado juntos en "Training Day", un drama policiaco que le valió el segundo Óscar de su carrera al actor.

Publicidad

"The Equalizer" duplicó la taquilla de la cinta con vocación de saga "The Maze Runner", una adaptación de una serie de novelas juveniles de ciencia ficción en la que unos adolescentes tratan de escapar de un mortal laberinto en el que están prisioneros sin saber por qué.

Publicidad

Únicamente "Hotel Transylvania", "Insidious Chapter 2" y "Sweet Home Alabama" tuvieron un mejor estreno que "The Equalizer" en un mes de septiembre.

Para Denzel Washington, "The Equalizer" se convirtió en el tercer mejor debut taquillero de su carrera, después de "American Gangster" y "Safe House".

Publicidad

"The Maze Runner" recaudó 17,5 millones de dólares por 17,2 millones de otro de los estrenos notables del fin de semana, "The Boxtrolls".

Publicidad

Esa película de animación en "stop-motion" (sistema que requiere la fabricación física de los decorados y los personajes) fue realizada por el mismo estudio que hizo "Coraline" y "ParaNorman".

La cinta cuenta la historia de unos extraños y traviesos seres que han criado a un niño huérfano en una caverna bajo la superficie.

Publicidad

El joven regresa entre los humanos para descubrir qué pasó con sus padres y lograr la supervivencia de sus amigos, amenazados por un villano.

Publicidad

En cuarto lugar está la tragicomedia familiar "This is Where I Leave You", en la que un elenco estelar con Jason Bateman, Tina Fey, Jane Fonda y Connie Britton, entre otros, dan vida a unos parientes que se reencuentran después de mucho tiempo con motivo de la muerte del padre del clan.

Ese largometraje que obtuvo 7 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

Publicidad

En quinto lugar, se quedó la secuela "Dolphin Tale 2", una producción con Ashley Judd y Morgan Freeman que cosechó 4,8 millones de dólares durante el fin de semana.

Publicidad

"Dolphin Tale 2" dio continuidad a la historia de hombres y delfines de la primera película y volvió a demostrar que hay un público para este tipo de cine pues en apenas tres semanas de proyección ya casi ha logrado cubrir los costes de producción, aunque su taquilla es bastante inferior a "Dolphin Tale". EFE