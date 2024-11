El nuevo producto de Crepes & Waffles que causa sensación en redes sociales

Crepes & Waffles , conocido por su enfoque innovador y su dedicación a los sabores artesanales, ha logrado captar nuevamente la atención del público con su última creación: la malteada Crunch.

Este producto cuesta aproximadamente 16.000 pesos y ha causado un auténtico revuelo en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde influencers y comensales frecuentes han compartido sus opiniones y experiencias al probarla.

En TikTok , videos de foodies han acumulado miles de "me gusta" y comentarios entusiastas como “¡Es la mejor malteada que he probado, vale cada peso!” y “No me esperaba esta mezcla de sabores, es adictiva”. Uno de los tiktokers más populares, especializado en reseñas gastronómicas , declaró: “Crepes & Waffles lo ha vuelto a hacer con este producto. Es una experiencia para los amantes del dulce y la textura”.

Sin embargo, las opiniones no son unánimes. Algunos consumidores en redes han expresado su descontento, argumentando que la malteada Crunch es más un espectáculo visual que una verdadera delicia. “La presentación es increíble, pero el sabor no está a la altura del precio”, comentó un usuario en Twitter. Otra reseña más crítica en Instagram señala: “Está rica, pero no es tan especial como para justificar la exageración. Prefiero otras opciones del menú”.

La controversia ha abierto un interesante debate en torno a la relación entre la expectativa generada por las redes y la realidad de los productos. Mientras algunos defienden que la malteada vale la pena como una indulgencia ocasional, otros opinan que la fama se debe más al marketing viral que a la calidad del producto.

Aun así, este tipo de polarización ha favorecido a Crepes & Waffles, que ha visto un aumento en el flujo de clientes curiosos por probar la bebida, en los diferentes puntos de la cadena.

¿Cuántos crepes & waffles hay en Colombia?

Hasta 2024, Crepes & Waffles cuenta con aproximadamente 100 restaurantes en Colombia. La cadena, reconocida por su oferta de crepes, waffles, helados y otras especialidades, tiene presencia en múltiples ciudades del país, incluidas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y otras capitales y ciudades intermedias.