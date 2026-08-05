Ella es Lizzie Borden, la mujer que inspira la nueva serie de asesinos seriales de Netflix

A través de sus canales oficiales, Netflix confirmó el estreno de una nueva entrega de la saga 'Monstruo', la exitosa serie antológica basada en casos reales de asesinos que marcaron la historia. En esta ocasión, la producción llevará a la pantalla la historia de Lizzie Andrew Borden, conocida como la "mujer del hacha", protagonista de uno de los casos criminales más impactantes de finales del siglo XIX en Estados Unidos.

La atroz historia del doble asesinato de Lizzie Borden

Lizzie Borden nació en Fall River, Massachusetts, y, según diversos relatos históricos, mantenía una relación conflictiva con su madrastra, Abby Durfee Gray, situación que con el paso de los años deterioró aún más la convivencia familiar.

El 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y su esposa Abby fueron asesinados brutalmente dentro de su vivienda con un objeto contundente y afilado, presuntamente un hacha. En la casa únicamente se encontraban la empleada doméstica y Lizzie. De acuerdo con su versión, aquella mañana había salido a realizar algunas diligencias y, alrededor de las 11:00 a. m., encontró el cuerpo sin vida de su padre en la sala. Poco después también fue hallado el cadáver de su madrastra en otra habitación.

Sin embargo, los testimonios de familiares y vecinos comenzaron a sembrar dudas sobre el relato de Lizzie. Las inconsistencias llevaron a que fuera arrestada el 11 de agosto de 1892 y, diez meses más tarde, enfrentara un juicio por el doble homicidio. Aunque el caso despertó una enorme atención mediática, el jurado finalmente la declaró inocente, convirtiendo el crimen en uno de los mayores misterios de la historia criminal estadounidense.



Lizzie Borden // Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena la serie en Netflix?

Monstruo: La historia de Lizzie Borden se estrenará en Netflix Colombia el 17 de septiembre de 2026, a las 2:00 a. m. (hora de Colombia, GMT-5). Se trata de la cuarta entrega de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ganadora del Premio Emmy, que por primera vez centra su historia en una mujer como protagonista de la franquicia. El elenco está encabezado por Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson.