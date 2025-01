Emotivo reencuentro entre piloto y mujer que le salvó la vida ocho años atrás

Un conmovedor reencuentro se vivió recientemente en un vuelo de Houston, cuando un piloto y la mujer que le salvó la vida hace ocho años, se encontraron por sorpresa a bordo del avión. La historia, que comenzó con un diagnóstico de leucemia mieloide, ahora ha tocado los corazones de millones de personas, gracias a un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

El 14 de diciembre, Alexandria Reimold, una becaria postdoctoral de 30 años, regresaba a casa tras visitar a su madre en Houston . Mientras se disponía a trabajar en su computadora durante el vuelo, un inesperado anuncio por el intercomunicador del avión la dejó sorprendida. El piloto, David Whitson, relató una historia personal que impactó a todos los pasajeros a bordo.

Whitson compartió cómo un trasplante de médula ósea , realizado ocho años atrás, le había salvado la vida tras ser diagnosticado con leucemia mieloide. Pero lo más asombroso fue cuando reveló que su donante, Alexandria, se encontraba en ese mismo vuelo. Fue entonces cuando Reimold hizo la conexión y se dio cuenta de que la persona que le había dado una segunda oportunidad de vida estaba a su lado.

En 2016, Whitson recibió un diagnóstico que cambió su vida por completo. Los médicos le indicaron que un trasplante de médula ósea era su única esperanza. Afortunadamente, Alexandria, quien se había registrado como donante a los 18 años, era compatible y le permitió recibir el tratamiento que necesitaba para sobrevivir.

"Cuando me inscribí, no pensé dos veces. Sabía que las probabilidades de compatibilidad eran bajas, pero quería intentarlo", recordó Alexandria, quien con generosidad no dudó en ofrecerse como donante. El trasplante fue un éxito, y dos años después, ambos decidieron intercambiar información de contacto y se conocieron en persona en el Centro Médico de la Universidad de Baylor, en Dallas. Desde entonces, han mantenido una relación cercana.

Whitson, agradecido por la vida que le fue dada, incluso añadió a Alexandria como beneficiaria de sus vuelos en United Airlines, un gesto que demuestra su gratitud por su sacrificio.

Publicidad

El reencuentro en el avión fue cuidadosamente planeado por Whitson, quien colaboró con la tripulación para sorprender a Reimold. Sin embargo, lo que no esperaba era que un pasajero capturara el momento y lo compartiera en TikTok, donde rápidamente acumuló más de 600,000 visitas, haciendo que la historia se viralizara.

"Nunca imaginé que esta historia tendría tanta repercusión", confesó David, quien vio en este reencuentro una forma de celebrar no solo un aniversario especial, el octavo aniversario de su trasplante, sino también una oportunidad para inspirar a otros a convertirse en donantes de médula ósea.

Publicidad

Ambos esperan que su historia motive a más personas a registrarse como donantes y hacerse la prueba de compatibilidad. "La médula ósea no es algo que deba asustar. He donado dos veces y puedo decir que no es tan complicado como parece", aseguró Alexandria, mientras que David subrayó la importancia de este acto: "Dedicar un día de tu vida puede significar salvar la de alguien más. Es un acto de amor y humanidad".