“En la sala nos agarrábamos la mano”: Yuri reveló amorío con Chayanne en su juventud

La cantante mexicana Yuridia Valenzuela, mejor conocida como Yuri, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre su exitosa carrera y de su nuevo lanzamiento llamado ‘Todo el año’.

“Es mi nuevo sencillo, lo sacamos a finales de mayo y es de género urbano, el estilo que está de moda. No me voy a dedicar al reguetón, pero soy fan de J Balvin, de Karcol G y de otros artistas, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort y crecer”, señaló.

Publicidad

“Me gusta hacer duetos con gente joven, que me enseñen porque eso refresca mi carrera como artista”, añadió.

Además, Yuri reveló qué pasó con su relación amorosa con Chayanne, pues aseguró que tuvieron algo, pero nunca fueron novios.

“A mí me hubiera encantado que pasara, pero fue algo de jovencitos. Cuando estaba con la Maldita Primavera, nos llevaron en un autobús y ahí conocí a Chayanne. En la sala de mi tía nos agarrábamos de la mano, pero que algo de chico”, reveló en medio de risas.

Publicidad

Sobre su paso por la música cristiana, la artista aseguró que es de esa vertiente religiosa.

“Para mí fue un poco difícil el hacer este reguetón porque tenía que agarrar una línea que no fuera demasiado sexual, pero tampoco del que soy reguetonera cristiana. Creo que todo se puede hacer, pero no todo es lícito”, indicó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: