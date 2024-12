En Perú grabaron película en honor a Dragon Ball, ¿qué tal los efectos especiales?

Para nadie es un secreto que detrás de la serie japonesa Dragon Ball hay un gran fanatismo que llega a casi todos los rincones del mundo desde su lanzamiento en 1986. Por eso, en Perú decidieron grabar una película en honor a esta obra de Akira Toriyama, quien falleció el 1 de marzo de 2024.

Se trata de la película 'Dragon Ball La Leyenda de Gokú', un live action bajo la dirección de Dante Rubio, quien es un gran aficionado en el vecino país y, además, es el protagonista de este proyecto.



Video de la película peruana de Dragon Ball

A principios del mes de diciembre se conoció oficialmente el tráiler de esta película, lo que ha generado una ola de comentarios por parte de los fanáticos, pues fue una producción que empezó a grabarse desde el 2019, pero por diferentes circunstancias, hasta varios años después estará en las salas de cine.

"Hay bajo presupuesto obviamente pero se nota que está hecho con cariño 👏", "Este proyecto tiene ESENCIA de Dragón Ball 🗿🚬", "Que importa que sea de bajo presupuesto, yo tengo fe en esta película y ojala le de una buena conmemoración a Akira Toriyama, saludos desde Guatemala", entre otros comentarios se pueden leer en el video que publicaron en YouTube.

Efectos especiales de la película peruana de Dragon Ball

De igual manera, es subjetivo lo que se pueda opinar sobre los efectos especiales que deja entrever esta película que espera ser un homenaje cono aficionados a la serie japonesa. Para algunos, tiene un buen trabajo de post producción, pero para otros deja mucho que pensar. Sin embargo, son más los comentarios positivos por parte de los usuarios.

"No se ustedes, pero esos efectos se ven muchísimo mejor que los de Dragon Ball Evolution 😂😂", "La verdad los efectos se ven decentes y ya que es hecho por fans, no creo que la historia decepcione; se ve que le pusieron empeño", "Definitivamente es cine 🗿", #Se me erizaron los pelos cuando hizo el Kamecausaha🔥🔥🔥", entre otros.

Se espera que Dante Rubio confirme próximamente cuándo saldrá la película completa y si tendrá alguna colaboración con una plataforma para que se pueda ver en otros países.