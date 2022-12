“En un país como Colombia me enorgullece que me digan puta”: hija de Aida Merlano

Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora Aída Merlano, se pronunció en redes sociales ante las críticas que recibió sobre el atuendo que usó en la audiencia en que fue acusada de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores para la comisión de delitos.

“Ayer tuve una audiencia y esta fue la pinta que utilicé. Los titulares de prensa, en su mayoría, no hablaban sobre la audiencia ni sobre nada en cuanto a ese tema jurídico, sino más bien sobre la ropa que yo tenía que muchos calificaron como ‘ir casi desnuda’”, dijo Aida Victoria Merlano al iniciar su diatriba.

"No voy a hablar de ese periodismo de mierda, sino más bien del país donde como te ven te tratan", añadió.

Además, la joven aseguró que no se le puede juzgar por su apariencia.

“Que mis escotes sean profundos no significa que mi lógica no lo sea. A mí utilizar una ropa u otra no me hace más ni menos inteligente”, sostuvo.

Según la hija de la exsenadora Merlano, que la tachen de ‘puta’, en un país como Colombia es un halago.

"Mucha gente me tacha de puta, y les debo decir que en un país como Colombia me enorgullece que me digan puta", declaró

"Hoy la palabra puta no es una ofensa, es un halago, es un elogio, porque al día de hoy le llaman puta a la mujer que se viste como quiere, a la mujer que es libre, a la mujer que decide sobre su cuerpo. Hoy es puta cualquier que se atreva a expresarse", agregó.

Vea las declaraciones de la hija de Aida Merlano:

