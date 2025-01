Encontró a su novio siendo infiel con su propia prima y el día de su boda

Las redes sociales se han convertido en el escenario de impactantes historias de infidelidad , algunas de las cuales generan intensas reacciones entre los internautas. Recientemente, un caso compartido en TikTok por la usuaria Katy Oliver se hizo viral al exponer una traición que tuvo lugar en el día más importante para una novia.

En el primer video difundido, se observa a una mujer de cabello cobrizo vestida de novia, llorando desconsoladamente frente a un carro. La historia se desató cuando la joven, entre lágrimas, afirmó que había descubierto una infidelidad. Sus amigas le preguntaban insistentemente qué había sucedido, hasta que ella se acercó a un vehículo donde se encontraba su prometido con otra persona. Para su sorpresa, la tercera en discórdia era su propia prima.

Según las imágenes, el novio de la prometida fue sorprendido teniendo relaciones con una de las primas de su futura esposa. En otro fragmento del video, una mujer vestida de amarillo, presuntamente la prima infiel, es confrontada por amigos y familiares de la novia. "Eres consciente de lo que acabas de hacer. Eres su prima, ¡qué te pasa!", le reclamaron.

El drama se intensificó cuando el hermano de la novia encaró al prometido, quien intentaba justificarse y pedía hablar con su pareja: "Mi amor, hablemos. Déjame hablar contigo, todo tiene una explicación".

Sin embargo, la situación se tornó aún más bochornosa cuando se reveló que el infiel estaba en calzoncillos en el momento de ser descubierto. En represalia, su ropa fue escondida por el hermano y otros familiares, lo que obligó al hombre a salir corriendo, seguido por la prima.

Mientras tanto, la novia, en estado de shock, era consolada por sus amigas, quienes le ofrecían agua para intentar calmarla. "No me digan que me calme, acabo de encontrar al prometido de mi hermana agarrándose con la prima", exclamó el hermano de la víctima, visiblemente indignado.

La historia, narrada en varios videos, ha acumulado millones de reproducciones y ha generado una oleada de comentarios en TikTok. Algunos usuarios aseguran que la situación parece actuada, mientras que otros expresan su indignación por la traición ocurrida en un día tan especial.