Encuentra a su hermano desaparecido en 1999 al ver su foto en un periódico

Un caso sorprendente de reencuentro familiar ha capturado la atención de la opinión pública. Un hombre del norte de California, desaparecido desde 1999, fue finalmente localizado en un hospital de Los Ángeles. El hallazgo se produjo después de que su hermana viera un artículo en el periódico USA Today pidiendo ayuda para identificarlo.

La misteriosa desaparición

La oficina del alguacil del condado de Lassen informó que una mujer se presentó recientemente con el artículo de prensa, publicado en mayo pasado, el cual solicitaba información para identificar a un paciente hospitalizado en el condado de Los Ángeles. El hombre, quien no podía hablar ni comunicar su nombre, había sido ingresado a un hospital el pasado 15 de abril, pero posteriormente fue transferido a otro nosocomio en julio.

Confirmación de Identidad

Finalmente, la policía de Los Ángeles logró localizar al paciente y corroborar su identidad tras cotejar sus huellas dactilares. El hombre había desaparecido hace 25 años en Doyle, California, una ciudad limítrofe con el estado de Nevada. Según se informó, había dejado de comunicarse con su familia y amigos de forma voluntaria.

La hermana del hombre desaparecido se habría dado cuenta del artículo después de que un amigo de la familia se lo compartiera. Este amigo, al ver la fotografía del paciente en el artículo, quedó intrigado y decidió informar a la hermana. El artículo de seguimiento, publicado posteriormente por el mismo rotativo, confirmó estos detalles.

Fotografía publicada por USA Today. USA Today

Privacidad Solicitada

El alguacil de Lassen no identificó ni al hombre ni a su hermana, respetando su deseo de privacidad. Se espera que en las próximas semanas la mujer pueda reunirse con su hermano, quien aún continúa hospitalizado.

Un día de Acción de Gracias diferente

El capitán Mike Carney de la oficina del alguacil del condado de Lassen compartió a ABC que la hermana "estaba muy agradecida" por el esfuerzo dedicado a seguir el caso. "Va a hacer que su Día de Acción de Gracias sea mucho mejor", añadió el oficial.

Carney también destacó que este caso es un "ejemplo perfecto" de la importancia de no rendirse en los casos de personas desaparecidas. La persistencia y el trabajo colaborativo de las autoridades y la familia jugaron un papel esencial en la resolución de este enigma de décadas.

Comunicado del condado de Lassen

El 11/22/24, la oficina del sheriff del condado de Lassen recibió una llamada de una mujer que tenía información sobre una persona reportada previamente desaparecida.

La mujer informó al ayudante del sheriff, Derek Kennemore, que le habían enviado un artículo desde USA Today que tenía una foto de un hombre que creía que era su hermano desaparecido. La mujer explicó que su hermano fue denunciado como desaparecido en 1999 de Doyle, Ca. No se había sabido nada del hombre desde entonces. El artículo de USA Today fue impreso en abril de 2024 y solicitaba ayuda para identificar al hombre, que había sido ingresado en un hospital en el área de Los Ángeles, Ca.

El ayudante Kennemore se puso en contacto con el hospital y le dijeron que el hombre fue trasladado a otro hospital en la zona de Los Ángeles en julio de 2024. El hombre no era verbal y nunca había sido identificado. El ayudante Kennemore se puso en contacto con el segundo hospital que confirmó que tenían a un hombre no verbal y no identificado a su cuidado que coincidía con la descripción de la persona desaparecida.

El ayudante Kennemore contactó con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Unidad de Personas Desaparecidas, y se puso en contacto con un detective. El detective respondió al hospital y tomó las huellas dactilares del hombre. El detective pudo identificar positivamente al hombre como el que se reportó desaparecido en 1999 de Doyle, Ca.

El ayudante Kennemore volvió a contactar a la mujer y le informó que, con la ayuda de la policía de Los Ángeles, pudimos identificar positivamente al hombre como su hermano. La familia se reunirá pronto. Los nombres en este caso han sido ocultados por privacidad familiar.

La oficina del sheriff del condado de Lassen quiere elogiar al ayudante Kennemore por su tenacidad con este caso. También nos gustaría dar las gracias al Departamento de Policía de Los Angles por su ayuda para identificar al hombre desaparecido y cerrar este caso de hace 25 años.