Enrique Peñalosa lidera intención de voto en Bogotá; Pardo no comparte resultado

El candidato Enrique Pañalosa lidera la última encuesta sobre intención de voto en Bogotá, seguido por Clara López, Rafael Pardo y Francisco Santos.



Según el sondeo de Ipsos Napoleón Franco, el exalcalde de la capital cuenta con un 31 por ciento, mientas que la candidata del Polo Democrático tiene 23 por ciento.



Rafael Pardo, del Partido Liberal, y Francisco Santos, del Centro Democrático, se ven relegados con 16 y 6 por ciento respectivamente.



El primero en reaccionar a esta encuesta fue Pardo, quien no criticó el sondeo pero sí dejó ver su inconformismo por los resultados presentados.





“Esta no puede ser una forma de condicionar al bogotano 8 días antes de las elecciones (…) Enrique Peñalosa y yo no cambiamos ni un punto respecto a la encuesta anterior, pero resulta que como Clara López mandó una carta Consejo Electoral criticando la encuesta pasada, ahora pasa de 11 a 23 puntos”, dijo Pardo.



Esta es la ficha técnica de la encuesta





