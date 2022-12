Entregarán subsidio a 5.000 familias del Atlántico para tener casa propia

Las familias atlanticenses que cuenten con ingresos de hasta 1.754.000 pesos por fin podrán adquirir vivienda propia. A través de la estrategia 'Vivienda para la Gente', la Gobernación del Atlántico beneficiará con un subsidio complementario a los hogares que accedan al programa del Gobierno Nacional 'Mi Casa Ya'.

Este anuncio fue hecho por la gobernadora, Elsa Noguera, durante su visita al proyecto de interés social Ciudadela Santa Sofía en Sabanagrande, desarrollado por la Unión Temporal Ciudadela Santa Sofía y donde el Ministerio de Vivienda brinda la opción de recibir subsidios del programa 'Mi Casa Ya'.

"Decidimos otorgar 5 mil subsidios adicionales para las familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y que buscan adquirir una vivienda con el programa 'Mi Casa Ya'. El objetivo es facilitarles a esos hogares el cierre financiero del crédito para lograr su sueño de tener casa propia. Desde la ciudadela Santa Sofía, esperamos que ahora con el subsidio departamental se puedan construir muchas más viviendas y tengamos más familias propietarias", indicó la mandataria departamental.

Noguera agregó que los 5 mil subsidios departamentales serán de un monto superior a los 6 millones de pesos destinados a las familias que quieran adquirir una vivienda de hasta 78 millones de pesos (90 salarios mínimos mensuales legales vigentes) y que, sumados al beneficio del programa 'Mi Casa Ya' (30 salarios mínimos mensuales legales vigentes), representará un total de 32.449.000 de pesos por familia.

Para acceder al beneficio, quienes se postulen deben cumplir con los requisitos que exige el Gobierno Nacional para otorgar el subsidio de 'Mi casa Ya': no ser beneficiario de un subsidio para vivienda nueva, no ser propietario de vivienda a nivel nacional y no haber recibido recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH). Además, el ciudadano no debe estar reportado en centrales de riesgo.

La meta de la Gobernación del Atlántico para el cuatrienio es construir 11 mil viviendas nuevas de Interés Prioritario, mejorar las condiciones de 1.500 casas y otorgar titulación a 5 mil predios, tanto en zona urbana como rural.