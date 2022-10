“Es mi papá”: Martín Santos ‘saca pecho’ tras publicación de ‘La batalla por la paz’

El expresidente Juan Manuel Santos presentó este martes en Madrid su libro ‘La batalla por la paz’, en el que desgrana su vida política y la historia de la búsqueda de un acuerdo de paz con las Farc.

Publicidad

Martín Santos, hijo del exmandatario, invitó a todos sus seguidores a leer el libro de su padre, al que calificó como “un berraco” en una publicación en Instagram.

Martín publicó un par de fotografías (una con su padre y otra de la caratula del libro) y las acompañó con una leyenda, que generó todo tipo de comentarios en la red social.

Publicidad

“No dejen de leer el libro #LaBatallaPorLaPaz de este señor, quien, a pesar de innumerables tropiezos y tormentas, logró (junto con un gran equipo) ponerle fin a una guerra de 53 años con las Farc que dejó 7 millones de víctimas y 260.000 muertos. Y si, este señor, este berraco, es mi papá”, fue el mensaje.

Publicidad

En la obra, que se lanzará en Colombia el 1 de mayo, el exmandatario recupera con anécdotas y conversaciones las amplias diferencias, entre otros, con su antecesor en el cargo, Álvaro Uribe e insiste en su voluntad de "tender puentes" con él y evitar controversias partidistas.

Publicidad

El libro cierra cada capítulo con una lección extraída de distintas fases del proceso de creación de condiciones y diálogo con la extinta guerrilla. Y su autor reconoce que fue escrito así para "extraer lecciones" que puedan ser usadas en centros académicos que estudian resolución de conflictos o mediadores internacionales.

Publicidad

Hablando de mediadores, ¿se ve Juan Manuel Santos como mediador de otro conflicto?

Aunque dice que ahora está "dedicado" a su familia, a escribir y a sus clases en las universidades estadounidenses de Harvard y Oxford, no oculta que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le preguntó si podría ser mediador.

Publicidad

"Yo le dije que por ahora no me incluyera en la lista así oficial, eso era lo que él quería, pero que en el momento adecuado o donde me necesitara, él o cualquier otra circunstancia, por supuesto, no me negaría", concluye.