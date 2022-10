"Es una regla absurda": joven que se negó a recoger excremento de su mascota

En redes sociales se conoció un video en el que dos jóvenes en Bogotá discutían porque una de ellas no quiso recoger el excremento de su mascota del área común de un edificio.



Lea también: Hombre apuñaló a un perro y se quedó viendo cómo intentaban socorrerlo



“Es una regla absurda”, dijo la dueña del perro, quien discutió con otra mujer, que le decía a la dueña del animal que debía acatar las reglas.



“Échale agua”, le ordenó la joven.



Inmediatamente, su vecina le contestó enérgicamente que esa no era su responsabilidad.



Lea también: Mensajero entregó paquete de Amazon y se robó el perro de la casa



“¿Y yo por qué si no es mi perro?, recógelo como quieras, échale tierra, haz algo. Alguien explíquele que acá se recoge el popo y eso es ley”, finalizó la vecina un poco exaltada.



El hecho quedó registrado en video y comentarios como “nunca insucia”, “la gomela”, entre otros, se dejaron ver en redes sociales.



La Gomela no recoge la💩💩💩 del perro por que según ella es un regla absurda!! pic.twitter.com/vWPrg6X49M — 🤘Mr picoro (@LuisElGroot) March 22, 2019

Publicidad