Español denuncia millonaria estafa por "enamorarse de una santandereana"

“Eso no se hace”, fueron las palabras del ciudadano español Daniel Blanco quien, entre lágrimas, denunció ante las autoridades en Colombia que fue víctima de una estafa por parte de una mujer que le habría prometido amor y una vida juntos.

Daniel Blanco sostenía una relación sentimental con una mujer santandereana hace siete meses y que conoció vía Tinder.

A raíz de ello, ella le prometió un negoció de remodelación de vivienda en el que invirtió la suma de $54 millones.

Blanco aseguró que confío plenamente en la mujer ya que lo recibió en su vivienda en un sector exclusivo de Bucaramanga y le presentó a su familia. Daniel no dudó en ayudarla y le prestó la suma de dinero para invertirlo en el negocio que tenía la mujer con un socio en Barranquilla.

El ciudadano español, al parecer, habría sido estafado por la pareja de colombianos ya que Daniel

visitó la capital del Atlántico y se encontró con la sorpresa de que la empresa no estaba legalmente constituida.

"Yo no me merezco esto de verdad, he confiado en esa persona, me siento de todo, humillado y estafado. Eso no se hace, tengo conocimiento de que ella ya ha engañado a otras personas en Bucaramanga", relató el extranjero.

