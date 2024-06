Esposa de Beéle reveló imágenes de la infidelidad del cantante con famosa influencer

Toda una polémica involucra al cantante colombiano Beéle luego de que su esposa, Camila Rodríguez, revelara públicamente la infidelidad del artista con una conocida influencer. La revelación se dio a través de un video compartido en sus redes sociales.

"Estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina, de respeto, de sororidad, de empatía hacia nosotras mismas, las mujeres, y que en sus vidas reales y fuera de estas pantallas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio, ¿Cómo hacen?", manifestó la esposa de Beéle.

Camila Rodríguez añadió que, desde el nacimiento de su último hijo, decidió guardar silencio sobre lo que estaba sucediendo con Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, pero la situación se volvió más caótica. "Veo que ya se está haciendo público y las cosas están escalando, decidí contárselos porque estoy viendo que hay muy poca responsabilidad afectiva", agregó.

Aunque la esposa de Beéle no mencionó nombres específicos en su declaración, los internautas rápidamente señalaron a la influencer venezolana Isabella Ladera como la involucrada. Sin embargo, la venezolana no tardó en responder y a través de un video en sus redes afirmó que "nunca le haría daño a otra mujer".

Isabella Ladera y Beéle

Cabe recordar que Camila Rodríguez y Beéle tienen dos hijos juntos, mientras que Isabella Ladera tiene una hija y terminó su relación con Isander Pérez, padre de su hija, hace pocos meses.

¿Qué dijo Isabella Ladera?

En su video, Ladera se defendió diciendo: "Yo tengo muy claro los errores que no volvería a cometer y los errores que ya cometí, yo no le haría daño a una mujer. Pero hay situaciones, hay experiencias que uno tiene que aceptar, que uno tiene que vivir para crecer".

Sin embargo, la situación escaló cuando Camila Rodríguez publicó una serie de capturas de pantalla que, según ella, demostraban la infidelidad. En estos mensajes, se puede ver cómo el cantante insiste en salir y verse con la influencer.

"No es justo que le mientan así a las personas, hay niños de por medio, hay matrimonios, no es justo (…) Si tú tienes tu mente tranquila, simplemente te tenías que quedar callada, yo no me referí a ti", dijo.

La polémica dio más de qué hablar cuando Isander Pérez, exnovio de Isabella Ladera, compartió uno de los videos publicados por la esposa de Beéle. Este acto llevó a muchos internautas a especular que Ladera también fue infiel a Pérez, ya que para la fecha de los mensajes, octubre de 2023, aún seguían juntos.