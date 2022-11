Esposa de Will Smith revela que padece una extraña enfermedad

La esposa de Will Smith y madre de sus dos hijos, Jada Pinkett, publicó un comunicado en el que explicó que sufre una extraña enfermedad que tiene desconcertados a los especialistas.

“Muchos me han preguntado la razón por la que uso turbantes últimamente. No lo he querido decir antes pues no es fácil asumirlo, pero creo que tengo que hacerlo”, dice la carta de Jada Pinkett que se ha hecho viral en redes sociales.

Asegura que no es fácil hablar de su enfermedad porque es un padecimiento que le está causando alopecia, utiliza turbantes para disimular la pérdida de cabello.

"He estado lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello. Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo… Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo", señaló en una entrevista.

Al parecer, los especialistas no encuentran el origen de su padecimiento pero ha "aprendido a tomar la enfermedad desde el punto de vista espiritual", además, casos de otras personas con cáncer la han hecho llenarse de valentía en medio de la situación.

Finalmente, aseguró que el apoyo de su familia ha sido fundamental en el proceso.