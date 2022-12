Esta es la historia de Yadira Perdomo: la tragedia a causa del matoneo escolar

2009.

“Era una clase de inteligencia emocional, de la materia Sicología, en que la profesora nunca tuvo control sobre los muchachos y en ese momento algunos se estaban pellizcando las partes íntimas delante de la docente, lo que hizo que ella saliera corriendo”, puntualizó la víctima.

“Durante ese alboroto” la obligaron a subirse a bajar una cartuchera que habían lanzado tres metros arriba y se calló.

Yadira había estudiado en un pueblo y expresó que cuando llegó a Bogotá “el cambio fue terrible porque encontré muchachos bastante recorridos que tomaban, salían y consumían drogas”.

“Siempre fui una de las mejores estudiantes y no voy a decir que era la santa pues molestaba a los profesores, pero en Los Alpes entré muy callada porque el ambiente era muy pesado”, contó Perdomo quien también afirmó que desde que empezó clases en el centro educativo “se burlaban de mi asma, de mis gafas, me decían guisa, me rompieron el pantalón y me escondían los inhaladores”.