¿Estamos solos en el Universo? Conozca la teoría de la extinción extraterrestre

En entrevista con bluradio.com, el astrobiólogo Aditya Chopra detalló su teoría del ‘Cuello de botella de Gaia’, que solucionaría la Paradoja de Fermi: ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada en el Universo? (Lea también: Encontrar agua en Marte aumenta posibilidades de hallar vida: Lujendra Ojha ) Según este planteamiento, no se han encontrado rastros de vida extraterrestre, pese a la alta probabilidad estadística de su existencia, porque “la vida se extingue en una etapa temprana, en los primeros mil millones de años, más o menos, antes de que algo como una civilización pueda surgir (…) es muy raro que evolucione lo suficientemente para sobrevivir”. (Lea también: Científicos descubren el mayor sistema solar del universo conocido ). El Dr. Chopra indicó que la vida en etapas tempranas (organismos unicelulares) es posible en otros planetas, pero, así mismo, “mucho más frágil” por lo que su extinción casi inmediata; de hecho, es más que probable. El astrobiólogo Aditya Chopra, junto a Charley Lineweaver, publicó su teoría del ‘Cuello de botella de Gaia’ el pasado 20 de enero , tras una investigación de más de un año en la Universidad Nacional Australiana en Canberra. El planteamiento ha tenido gran aceptación en el mundo académico como posible respuesta a la Paradoja de Fermi.

Replanteamiento de la búsqueda de vida extraterrestre “Básicamente se cuestiona el dogma de que una vez que la vida se inicia en un planeta, sobrevive. En este modelo, la persistencia de la vida en la Tierra hace parte de una rara excepción a la predeterminada cósmica, que es la extinción anticipada”. Teniendo esto en cuenta, ¿serían inútiles los esfuerzos para encontrar vida inteligente en el espacio?

Chopra opina que no, pues “los seres humanos no hemos buscado durante el tiempo suficiente. Incluso con nuestros mejores telescopios y los esfuerzos del programa SETI solo hemos explorado una región muy limitada de nuestro grupo local de estrellas, más o menos a 50 años luz”. Sin embargo, cree que el método con que se buscan actualmente civilizaciones extraterrestres debe replantearse, pues el sondeo en el espacio profundo “se hace con radiotelescopios, tecnología que surgió en la Tierra. No hay evidencia de que la evolución de la vida dé lugar a avances tecnológicos similares en otros planetas”.

Charley Lineweaver, coautor junto a Aditya Chopra del estudio “El caso del cuello de botella de Gaia: biología de habitabilidad”, publicado en la revista Astrobiology, explicó este punto durante una conferencia TED en Canberra en 2013.