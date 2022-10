Este es el "diamante maldito" que llevará Camila el día de su coronación como reina consorte

El pasado martes, 11 de octubre, el Palacio de Buckingham dio a conocer la fecha de la coronación del rey Carlos III que se realizará ocho meses después de a muerte de su madre, la reina Isabel II. Además de eso, Camila también será coronada como reina consorte y usará la corona perteneciente a Isabel I, la esposa de Jorge IV que murió el 29 de marzo de 2002.

"Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí, y es mi sincero deseo que, cuando llegue el momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa su propio servicio leal", fue uno de los deseos de la reina Isabel II durante el aniversario de sus 70 años en el trono.

Sin embargo, hay un tema en particular que llama la atención y es el temor de que Camila no sea coronada con la corona que le perteneció a Isabel I y que tiene el diamante Koh-i-noor, considerado como la "joya maldita", proveniente de la India. Y eso no es todo, sino que la India también reclama su joya y exige su devolución.

Corona con lujoso diamante



De acuerdo con algunas fuentes británicas, el diamante Koh-i-noor es una joya de 108 quilates y significa “montaña de luz”, el cual ha sido reclamado por la India y otros países de Asia. Además, fue descubierto hace unos 1.000 años en la mina Kollur en el sur de la India y es una de las gemas más importante en el mundo.

Aunque usted no lo crea, esta joya tiene una maldición, pues según las leyendas, los reyes que usaron la joya con anterioridad tuvieron muertes prematuras y trágicas. No obstante, se espera que la esposa del monarca sea coronada con esta joya y con el anillo de la reina consorte, elaborado en mil 831 con diamantes y rubíes para la ascensión al trono de la reina Adelaida.

