Este hombre ganó la lotería tres veces con el mismo número y reveló su truco para jamás perder

En el estado de Maryland, Estados Unidos, un hombre ha vivido una verdadera historia de éxito en el mundo de las loterías, al ganar el premio mayor en la lotería Pick 5 tres veces en menos de un año. Este sorprendente logro ha generado gran curiosidad sobre su método y su suerte sin igual.

La probabilidad de ganar la lotería Pick 5 en Maryland es de 1 en 100,000, lo que hace que este logro sea aún más increíble. El afortunado ganador se llevó premios de 50,000 dólares en dos ocasiones y un tercer premio de 100,000 dólares, sumando un impresionante total de 818 millones de pesos. Aunque parte de esta suma debe destinarse a impuestos, sigue siendo una cantidad considerable de dinero.

Hombre ganó la lotería tres veces con el mismo número Foto: CNN

¿Cómo tener éxito al jugar las loterías?

Aunque la identidad del afortunado ganador se mantiene en secreto por razones de seguridad, compartió su estrategia con CNN. Sorprendentemente, el método detrás de su éxito es sorprendentemente simple: siempre jugó los mismos números, 48548, siguiendo la recomendación de su esposa. Según él, "Ocurrió el año pasado y volvió a ocurrir. Mi esposa dijo: ‘Vamos a jugar este número y sigamos ganando’. Efectivamente, seguimos ganando".

Después de sus inesperadas victorias, el ganador planea tomarse unas vacaciones con su esposa para disfrutar de su fortuna. Sin embargo, su ambición no se detiene aquí. Afirma que seguirá jugando a la lotería de Maryland, ya que "juego a la lotería todo el tiempo. Nunca sabes. No puedes ganar si no estás en el juego", concluyó.

Este hombre ha demostrado que la suerte a veces sonríe de manera excepcional, desafiando todas las probabilidades en su camino. Su historia de éxito sigue siendo un misterio para muchos, pero su determinación y la elección de los mismos números lo han convertido en una verdadera leyenda de la lotería en Maryland.

