Este miércoles velan al niño Marlon Cuesta en Medellín

Entre globos y flores blancas estuvo rodeado el menos de 6 años Marlon Andrés Cuesta, en su velación, a la que asistieron sus vecinos de Caicedo y familiares, entre ellos su madre quien pidió más comprensión en medio de su dolor.

“No quiero escuchar más que la gente de Caicedo habla sin saber, pues como a ellos les consta que tuve que meterme a un rancho sin energía para que mi hijo pudiera echar sueño, comer bien, si yo no quisiera a mi hijo no lo hubiera tenido en mi vientre”.

Sandra Cuesta,

madre del menor, expresó que aún mantiene la esperanza de esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

"Llegaron otras manos, no sé qué manos y me le quitó la vida, pero yo tengo fe en Dios que eso se va a aclarar, se va a hacer justicia porque yo no descanso hasta que la persona que le hizo daño aparezca...no me cansaré porque luché hasta que lo encontré y voy a luchar hasta que encuentren el responsable".

Este jueves se llevarán a cabo las exequias de Marlon con un acto simbólico en su nombre.

Acompañado de sus amigos de colegio, vecinos y su familia, a esta hora es velado en Medellín el cuerpo del niño Marlon Cuesta, encontrado muerto el viernes pasado en la comuna 8 de la ciudad. Su sepelio será este jueves a las 9:00 de la mañana #VocesySonidos pic.twitter.com/kPLVeypZVf — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) August 21, 2019

