¿Cómo fortalecer las relaciones entre padres e hijos?

Con el paso de los años las relaciones entre padres e hijos se vuelven más complejos, pues algunos adolescentes empiezan a vivir una "etapa rebelde" que hace complejo el flujo de la comunicación entre ambas partes; sin embargo, no todos se comportan igual y eso depende de la crianza en la niñez.

"Mis hijos, estupendos seres humanos, mi hija estudió, ve, a toda la carrera, ¿por qué? Porque es una gran estudiante, mi hijo es un hombre que funciona divinamente en el mundo, no ha entrado a la universidad todavía, pero todo lo que hace, lo hace con responsabilidad, con amor, con pasión, entonces Yesenia dijo, vea, yo tengo tantas amigas con hijos, y las he visto tanto encima de sus hijos, y sus hijos no resultan, y veo que tú prácticamente no los molestaste para nada, y veo este par de personajes tan sanos, tú tienes que contarle esto al mundo, tú tienes que contar qué fue lo que hiciste, y yo al comienzo tenía mucha timidez", narró Mauricio Navas, escritor, profesor y guionista, en Blu Radio.

El experto aseguró que el amor es una base muy importante para fortalecer las relaciones en familias y poder sentir ese orgullo de una relación entre padre e hijos: "Yo tenía que entender a ella que quería, no que ella entendiera lo que yo quería, ese es el punto de partida. Esto le quería preguntar, ¿cómo comenzó? Porque pues uno dice, claro tengo que mejorar los canales de comunicación con mis hijos, cuando uno choca con los hijos, bueno pero aquí no, esta no es la idea, ¿cómo llegarles a esos hijos? Yo digo lo siguiente, yo arranqué desde que Valentina tenía un mes, pero eso no quiere decir que eso no se pueda rediseñar y remodelar a los 12 años, a los 14, a los 17 inclusive, eso no quiere decir que entonces ya la suerte está echada, claro, entre más tarde, más inteligente tienes que ser para hacer la remodelación".

Es decir, según Navas, la clave del éxito como padre de familia se basa principalmente en creer en las capacidades de los hijos y entender que nunca serán iguales, por ende, no tendrán gustos ni deseos similares.