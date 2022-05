"Eres esclavo de tu personalidad si actúas como alguien que no quieres ser": psicólogo

¿Se puede juzgar un libro por su portada? Es una de las frases más conocidas al momento de conocer una persona nueva, pues el primer impacto de acuerdo a su personalidad muestra quién es ; sin embargo, hay personas viviendo una "falsa vida" tratando de aprobarse a sí misma, se convierten en esclavos de lo que son. Efrén Martínez, doctor en Psicología, narró la importancia de desarrollar una forma de ser libre e independiente.

"Eres esclavo porque según tu manera de ser actuarás de un modo u otro, y así mismo serás tratado, pero si no eres tú mismo, eres esclavo a algo que no eres (...) Lo primero es el temperamento, que son las bases biológicas de la personalidad; lo segundo, es el carácter, que son estas creencias aprendidas y las experiencias en la vida, y la gente se equivoca porque piensan que es un tema de mal genio cuando no es así, y por último, las decisiones que tomamos", explicó Martínez con En BLU Jeans.

Según él, cada persona tiene rasgos predominantes por encima de otro, dado que, estas esenias construyen la identidad propia. Existen muchas personalidades: perfeccionistas, narcisistas, dependientes, introvertidos, extrovertidos, pero realmente hay muchos más. Martínez, considera que la forma adecuada de mantener el equilibrio con la personalidad es: "regulación emocional, personas que bailan según la vida".

"La consciencia de sí mismo es un primer paso fundamental para avanzar; hay personas que lo notan y mejoran, pero existen los que no. Es importante conocer qué pasa dentro de cada uno, pues no todos son iguales. Hay personas más sensibles al desamor, al fracaso y a otros aspectos. También debemos identificar qué personas son una amenaza para ti y saber cómo te adaptas a la vida, así mismo mejoras", puntualizó.

Escuche la importancia de una personalidad definida con En BLU Jeans y Efrén Martínez: