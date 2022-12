Los ejercicios que más le benefician al cuerpo con menos impacto, según Harvard

I-Min Lee, profesora en el Departamento de Epidemiología de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, lideró un estudio para encontrar los ejercicios que mejor le funcionan al cuerpo si uno quiere perder peso, ganar músculo, proteger al corazón, fortalecer los huesos, entre otros.



Por un lado, según la experta, lo que definitivamente no se puede hacer es correr, algo que hacen muchas personas. Ella asegura que correr muchos kilómetros no es bueno para las articulaciones ni para el sistema digestivo.



1. Tai chi:

Este arte marcial chino combina varios movimientos del cuerpo. Es recomendado para personas mayores de 50 años, pues es un ejercicio que no tiene mucho impacto, pero tiene grandes resultados.



"Es particularmente bueno para la gente mayor porque el equilibrio es un componente importante de la condición física, y es algo que perdemos a medida que envejecemos", dijo Lee.



2. Caminar:

Son varios los estudios que dicen que caminar durante al menos 30 minutos, así sea a ritmo moderado o lento, tiene beneficios para el cuerpo y el cerebro. Ayuda a mejorar los niveles de colesterol y oxigena el cuerpo. Además, contribuye a reducir la depresión.



3. Ejercicios de Kegel:

Sirven para fortalecer el suelo pélvico, pues a medida que llegan los años, los órganos como el útero, el hígado, el intestino delgado y el recto, y mantenerlos resistentes tienen muchos beneficios como evitar fugas en la vejez.



“La forma correcta de hacerlos, de acuerdo con Harvard, es apretar los músculos usados para contener la orina o el gas durante dos o tres segundos, soltar y repetir 10 veces”, manifestó el diario El País en un artículo.



4. Natación:

Es un ejercicio que trabaja casi todos los músculos del cuerpo. Mejora la salud del corazón y protege el deterioro del cerebro.



5. Entrenamiento de fuerza:

Se puede hacer con el propio peso del cuerpo, con pesas, con mancuernas, con bandas elásticas, entre otros. Esto ayuda a prevenir lesiones, activa el metabolismo y evita los dolores de rodillas, espalda, el sobrepeso y la osteoporosis, entre otros.



