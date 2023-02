Restaurante el Cordero: un establecimiento con un sabor único y diferente ubicado en Caracas

Este sábado, 18 de febrero, en Travesía Blu estuvo Pedro Calil, quien estudió comercio internacional y habló desde Caracas sobre el restaurante Cordero, que hace parte del proyecto Ubre, este nació en una finca ubicada cerca de la capital venezolana.

Pedro Calil contó a cerca de lo que se necesita para poder entrar a Venezuela, ya que han cambiado ciertos papeles debido a la situación del país.

Por otro lado, Calil invitó a conocer la finca en donde se encuentra el proyecto, tiene alrededor de 200 hectáreas y está a 30 minutos de la capital venezolana, además, cuenta con un clima favorable lo que les ha permitido criar corderos de leche.

“Debido a una situación que ocurrió en la finca, comimos cordero, ahí decidimos montar un restaurante en Caracas, donde la única proteína que cocinamos es la de ese animal”, añadió Calil sobre cómo empezó la idea.

Publicidad

“Nosotros tenemos un control total de los alimentos que consumen los animales (…) Esto hace que la carne tenga un sabor delicioso”, comentó Calel sobre lo que los hace únicos en el restaurante.

Además, Issam Koteich, chef del restaurante, se unió a la conversación en Travesía Blu y contó como fue el proceso para llegar a trabajar en el proyecto Ubre.

“Yo me iba a ir a vivir a Canadá con mi familia porque me ofrecieron un trabajo, ya teníamos todo listo y Pedro me llamó para que fuera a conocer el restaurante”, comentó el chef Koteich sobre sus inicios en Cordero.

Publicidad

Issam Koteich tiene el sueño de ser uno de los embajadores de la gastronomía de Venezuela y viajar por toda Latinoamérica para aprender y enseñar. Además, hace colaboraciones con diferentes chefs del mundo, para que estos cocinen en el restaurante, intercambiando diferentes conocimientos.

El Cordero se quiere consolidar como un buen restaurante en Venezuela y lograr exportar estos animales al medio oriente, para expandir este proyecto.