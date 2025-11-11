En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estilo de Vida  / Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora global de la marca Skechers

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora global de la marca Skechers

La actriz y empresaria Sofía Vergara se une a Skechers como la nueva embajadora de marca, aportando su estilo característico y su confianza al mundo del calzado que combina moda y comodidad.

Sofía Vergara Sckechers.jpg
Sofía Vergara se une a Skechers como la nueva embajadora de marca, aportando su estilo característico a la marca global.
Skechers
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad